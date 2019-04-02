Украина

Как будут работать банки на праздники: названы рабочие и нерабочие дни

В Национальном банке Украины рассказали, как в 2019 году во время праздников будет работать украинская банковская система. В частности, во время пасхальных праздников в конце апреля. Ранее сообщалось, что в апреле у украинцев будет пять выходных дней подряд.

Так, 29 апреля в банках будет выходной, а рабочий день со вторника, 30 апреля, переносится на субботу, 11 мая.

Есть изменения в работе банков и в новогодние праздники. Так, рабочий день с понедельника, 30 декабря, переносится на субботу, 21 декабря, а со вторника, 31 декабря, переносится на субботу, 28 декабря.

Банки должны загодя сообщить клиентам о собственном режим работы в эти дни, а также организовать работу по своевременной выплаты пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их пополнение наличными различных номиналов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Великий пост у христиан восточного обряда начинается довольно поздно, 11 марта, поскольку Пасху православные и грекокатолики будут отмечать аж 28 апреля.



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