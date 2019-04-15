Проводят скрытую мобилизацию: в разведке раскрыли хитрый план боевиков на Донбассе

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Разведке Минобороны Украины удалось выяснить, как на оккупированных территориях российско-оккупационные войска собираются восполнить потери личного состава. Ранее уже сообщалось, что ряды оккупационных войск редеют из-за алкоголизма и наркомании, из-за недовольства российскими командирами, а также вследствие удачных спецопераций ВСУ.
Привлечь в свои ряды новых наемников оккупанты планируют после так называемых «учений по территориальной обороне». Под легендой об учениях 15−23 апреля фактически будет проходить мобилизация. В оккупированной части Донецкой и Луганской областях захватчики вводят усиленный режим: силовиков ориентируют на розыск и задержание граждан, не желающих примкнуть в состав российско-оккупационных войск. Угроза попасть «под призыв» актуальна для всех мужчин до 65 лет. Местное население уже не пытается скрывать возмущение.
Напомним, ранее террористы «ЛНР» и «ДНР» признали, что в последнее время у них потери из-за возросшего мастерства украинских снайперов.
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