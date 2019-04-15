Мир

Иерей Сергий Зотов был отстранен от службы в кафедральном соборе и сослан епархией из Магнитогорска в сельский приход из-за того, что его жена Оксана приняла участие в городском конкурсе красоты под названием «Ты уникальная». Гламурная матушка (по совместительству — косметолог, у которой имеется собственный салон) завоевала титул «Мисс чувственность». Причем конкурс проходил в дни Великого поста.

Наказанный РПЦ священник жалуется на то, что его супругу затравили в соцсетях и намерен подать жалобу в прокуратуру за клевету и распространение личной информации членов его семьи.

Зотов считает, что его жена имела право выйти на сцену. И сам был в числе ее болельщиков в зале. По его словам, мероприятие должно было пройти до Великого поста, но из-за некоторых накладок мероприятие перенесли.

32-летняя Оксана Зотова, мать двоих детей, рассказала, что она невероятно набожный человек, но не монахиня. «С 13 лет я несла послушание в Казанском храме города Карталы Челябинской области. У меня брат — священник, моя мама всю жизнь проработала в храме. У меня было много послушаний — я и в трапезной трудилась, и полы мыла в церкви, и в церковном хоре пела, и около шести лет работала в церковной лавке, когда вышла замуж. Церковь — это неотъемлемая часть меня», — приводит слова попадьи российское издание Metro.

«Финал конкурса был запланирован на 3 марта. Если бы я знала, что он пройдет в пост, никогда бы не стала участвовать! Я ведь с 13 лет пощусь, и дело не только в еде, но и в образе жизни! И вдруг нам говорят, что конкурс переносят на 31 марта. Но столько сил уже было вложено… Я пришла домой, спросила мужа, что делать. „Думай сама“, — ответил он. Ну я и решила пойти до конца!» — добавила Зотова.

Многие пользователи сети и представители церкви сочли поведение Зотовой недостойной жены священника. Однако нашлись у Оксана и защитники, которые говорят, что сексуальная попадья — это современно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «Мисс Россия — 2019» вызвала споры в сети.

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