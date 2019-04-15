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Бойцы полка "Азов" уничтожили БМП боевиков на Донбассе: в сети показали впечатляющие фото и видео
На оккупированной части Донецкой области в районе поселка Доломитное на Светлодарской дуге бойцы полка «Азов» уничтожили технику оккупантов. БМП-1 российско-оккупационных войск был обнаружен с помощью дрона. Оккупанты пытались укрыть военную технику за домами.
«Азовцы» решили уничтожить вражескую технику, обстреливавшую позиции украинских войск и гражданские объекты. В результате меткого попадания БМП загорелся. Плотный дым подтвердил, что бронетехника выведена из строя.
Напомним, 12 апреля подразделения Объединенных сил ликвидировали двоих оккупантов и уничтожили вражескую боевую машину пехоты. Также ВСУ подбили автомобиль, подвозивший оккупантам боеприпасы.
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