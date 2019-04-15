Быстрый рецепт бездрожжевого пасхального кулича: легко и вкусно (фото)

Стиль жизни

Рецептов пасхальных куличей существует немало. Но хочется выбрать простой в исполнении и в то же время необычный. Кондитер из Чернигова Валентина Веревкина рассказала «ФАКТАМ», как испечь бездрожжевой банановый кулич.

— Плюс рецепта в том, что не нужно ждать несколько часов, пока тесто подойдет, — говорит Валентина Веревкина. — Готовое тесто сразу разливают по формам и выпекают.

Бездрожжевой банановый кулич Для приготовления четырех 500-граммовых куличей понадобятся 4 банана, 100 граммов воды, 4 яйца, 1 грамм разрыхлителя теста, 2 чайные ложки соды, пакетик ванильного сахара или чайная ложка ванильного экстракта, половинка чайной ложки соли, 400 граммов сахара, 900 граммов муки высшего сорта, 150 граммов сливочного масла 82,5% жирности (плюс 50 граммов для смазывания форм), 100 граммов изюма. Ингредиенты для глазури: 90 граммов яичного белка (трех яиц), 500 граммов сахарной пудры, 0,5 чайной ложки лимонного сока, сухофрукты для украшения. Этапы приготовления Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром. Продолжая взбивать, добавить яйца. В результате должна получиться довольно пышная масса. В бананы добавить воду и измельчить до консистенции пюре при помощи блендера. Соединить со сливочной массой. В отдельную емкость высыпать муку, ванильный сахар, разрыхлитель, соду. Все перемешать. Смесь просеять через мелкое сито. Постепенно ввести мучную смесь в чашу миксера, где взбивали банановое пюре со сливочной массой. Добавить предварительно вымытый и высушенный изюм. Перемешать ложкой. На этом этапе тесто должно иметь консистенцию сметаны. Банановым тестом заполнить подготовленные формы (смазанные сливочным маслом) на три четверти. Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать банановый кулич на протяжении 40 минут. Пока он выпекается, приготовить глазурь для украшения. В емкости соединить белки, сахарную пудру и лимонный сок. Немного перемешать и взбивать на самой низкой скорости миксера около 10 минут. Емкость накрыть влажным полотенцем, чтобы глазурь не покрылась коркой. Готовность кулича проверяем по внешнему виду и прокалываем деревянной шпажкой (если шпажка сухая, — кулич готов). Вынуть из духовки и оставить охлаждаться в формах. Когда куличи остынут, достать их из форм и декорировать, хаотически нанося глазурь ложкой. Сверху прикрепить сухофрукты и орешки.

— Судя по всему, это очень вкусно.

— А еще хочу поделиться рецептом популярного александрийского кулича. Уж очень много о нем восторженных отзывов от кулинаров. Тесто получается мягкое и пышное, в меру сладкое и влажное.

Александрийский кулич Для опары на 8 средних куличей понадобится 500 граммов сахара, 250 граммов сливочного масла, 5 яиц, 2 желтка, 75 граммов пресованных дрожжей (или 25 граммов сухих), пол-литра топленого молока, 5 граммов соды (чайная ложка). Для теста понадобится вся опара, 15 граммов ванильного сахара, 100 граммов сахара, по 150 граммов изюма и цукатов, 1300 граммов муки, столовая ложка коньяка в тесто и 60 граммов коньяка для изюма, половина чайной ложки соли, цедра апельсина и лимона. Приготовление: Яйца слегка взбить с сахаром. Масло порезать кусочками (должно быть мягкое). Добавить дрожжи, разведенные в теплом молоке, и соду. Накрыть. Оставить в теплом месте на 8−10 часов (или на ночь). Изюм вымыть, просушить бумажным полотенцем и замочить в коньяке (залить, чтобы изюм полностью был в коньяке), лучше вымачивать несколько дней, в крайнем случае — ночь. После того как опара поднимется (через 8−10 часов), добавить соль, изюм, ванильный сахар, муку, сахар, изюм и цукаты (при этом слить жидкость). Вымешать мягкое тесто. Если замешивать вручную, то макать руки в подсолнечное масло. Муку не домешивать. Мешать нужно как можно дольше (30−40 минут). Дать подойти 1−1,5 часа. Поместить в формы, заполнив их наполовину. Накрыть полотенцем или пленкой и дать подойти еще 1−1,5 часа (можно в духовке при температуре 50 градусов в течение 30 минут). Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 20−30 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой. Вынуть готовые куличи и подвесить на шпажках вверх дном, чтобы сохранить максимальную пышность. Или уложить на бочок, время от времени перекатывая. Декорировать белковой глазурью.

— У вас есть лайфхаки, которые позволят приготовить идеальный кулич?

— Иной раз у хозяек дрожжевое тесто не подходит, падает в духовке. Что делать? Создайте для сдобного теста идеальную температуру — около 25 градусов. Ингредиенты, из которых готовится тесто, не должны быть охлажденными. Место, где подходит тесто, должно быть без сквозняков. Во время выпекания старайтесь не открывать дверцу духовки. Сдобная выпечка не любит, когда ее «беспокоят». При попадании в духовку воздуха пышный кулич осядет.

Можно декорировать кулич съедобным кружевом, в основе которого яблочный пектин

— Как быть, если кулич пригорает или плохо достается из формы?

— Одна из самых распространенных проблем — пригорание бочков или верхушки. Перед тем как поместить кулич в духовку, ее необходимо хорошо разогреть (примерно до 180 градусов). В этом случае она будет сохранять равномерную температуру во время выпечки. Также, чтобы избежать подгорания, нужно смазать форму для выпечки сливочным или топленым маслом и выстелить дно пергаментом. Чтобы «шапочка» была красивая, не похожая на гриб, пергамент выстилаем и на бока формы. Он должен выступать за края на пять сантиметров. Этот лайфхак позволит очень легко извлечь кулич из формы. Идеально подойдут круглые раздвижные формы — куличи в них получаются красивыми и вынимаются за несколько секунд.

В тренде – украшать пасхальные куличи пряниками

— Хочется, чтобы кулич получился «воздушным». Как этого достичь?

— Сдобное тесто само по себе достаточно тяжелое. Чтобы кулич получился «воздушным», тесто нужно вымешивать долго, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Также для «легкости» кулича перед замешиванием теста обязательно просеивают муку (можно даже несколько раз). «Воздушности» придает и алкоголь — качественный коньяк или темный ром.

Валентна Веревкина: «Для «воздушности» пасхального кулича обязательно просейте муку перед замешиванием теста»

— Как оригинально украсить пасхальный кулич?

— Последние несколько лет в украшении куличей используют имбирно-медовые пряники, расписанные белковой глазурью «айсингом». Это и зайчики, и барашки, и всеми любимые писанки. Я декорировала куличи и съедобным кружевом, в основе которого яблочный пектин. Это очень красиво и, что немаловажно, съедобно.

Пасха с цукатами вкусная и красивая

Ранее в интервью «ФАКТАМ» шеф-повар киевского ресторана Très BRANCHÉ Сергей Пожар рассказал, как приготовить французский пасхальный кулич.

А известный кондитер Валериу Петку, чью выпечку любят популярные певицы Шакира и Мадонна, накануне большого православного праздника посоветовал, как в домашних условиях испечь воздушную ароматную пасху и поделился рецептом: «Чтобы получился настоящий итальянский кекс „Панеттоне“, который пекут на Пасху, в тесто нужно добавить ром».

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Фото из альбома Валентины Веревкиной

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