Клуб потребителей

С 16 апреля в Киеве отключат воду жителям более чем ста домов: адреса

Плановые ремонтные и профилактические работы на городских водопроводных сетях «Киевводоканал» проводит для более надежного функционирования систем водообеспечения. В водоканале приносят извинения за неудобства и напоминают о необходимости запастись водой. Ранее «ФАКТЫ» публиковали график отключения воды с 9 по 16 апреля. С 16 по 20 апреля воду отключат по следующим адресам:

16 апреля

Голосеевский район

— с 09:30 до 23:00 — на улицах Цымбалов Яр, 20−30, 31−35, 35-а, 36−38, 38-а, 39−48, 49/1, 50−73, 73/1, 74, 75, 77, 79, 81; Боевой, 1−14, 16−28 (четные), 28/2, 30/2; переулку Уральскому, 17, 18, 19, 29, 31.

Печерский район

— с 10:00 до 21:00 — на улице М. Бойчука, 39, 41.

Днепровский район

— с 10:00 до 21:00 — на бульваре Шамо, 14.

Соломенский район

— с 21:00 до 07:00 17 апреля — на улице Сурикова, 1−3, 2, 4; Соломенской площади, 1.

17 апреля

Днепровский район

— с 18:00 до 05:00 18 апреля — на улицах Тампере, 17-а, 17/2, Вифлеемской, 18/2, бульвару Верховной Рады, 1-а.

18 апреля

Соломенский район

— с 09:00 до 08:00 19 апреля — на улицах Митрополита В. Липковского, 38, 40, Сурикова, 5, 5-а, 7.

19 апреля

Шевченковский район

— с 10:00 до 03:00 20 апреля — на проспекте Победы, 46, 48.

Напоминаем, что 15 апреля, из-за аварии временно отключили воду на улицах Захаровской, 27 (Подольский район) и А. Пироговского, 16, 16а, 18, 20 (Соломенский район).

Уточнить сроки устранения повреждений можно по телефону диспетчерской службы «Киевводоканала» — 15−81, (044) 200−73−01.

При отсутствии воды в кране многие жители пользуются бюветами. «Киевводфонд», курирующий эти водные комплексы, в нынешнем году планирует отремонтировать 33 бювета. На балансе предприятия находятся 198 бюветов, из которых 169 работающих. До конца 2025 года намерены привести в порядок все комплексы и построить новые артезианские скважины.

Тем временем в Киеве закончился отопительный сезон и стартовали масштабные работы по модернизации теплосетей. КП «Киевтеплоэнерго» пока проводит ремонты на улицах Бальзака, 56а, Иорданской, 18а, проспекте Оболонском, 36а, где заменят более 1,5 километра труб. В текущем году отремонтируют 120 объектов (20 — магистральных сетей и 100 — распределительных), применив новые технологии.

На техническое переоснащение ТЭЦ и модернизацию теплосетей планируют привлечь кредитные средства (в рамках решения Киевсовета «О привлечении кредита Европейского банка реконструкции и развития» — ЕБРР). Предусматривается кредитование на сумму до 140 млн евро на срок до 13 лет (получение первых инвестиций возможно уже в ближайшие 2−3 года). Финансировать собираются пять проектов: комплексно заменить сети, малоэффективные котельные (подключить потребителей к другим источникам теплоснабжения), модернизировать восемь крупных котельных; модернизировать часть оборудования ТЭЦ-6 (внедрить газотурбинную установку), часть оборудования ТЭЦ-5 (установить теплоутилизатор на энергоблоке № 1), внедрить программное управление для автоматизированного управления работой теплооборудования и сетей.

Ранее «Киевводоканал» обратился к жителям столицы с просьбой не использовать унитазы для сброса мусора. В компании подробно разъяснили, что и почему нельзя выбрасывать в канализацию.





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