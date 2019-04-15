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Верка Сердючка поедет на «Евровидение-2019»: что об этом известно
Зажигательная украинская певица Верка Сердючка, занявшая на конкурсе «Евровидение» в 2007 году второе место с песней Dancing Lasha Tumbai снова едет на международный песенный конкурс, который состоится в мае в Израиле. На сцене в Тель-Авиве звезда выступит в качестве приглашенной гостьи, как одна из самых ярких участниц прошлых лет. Об этом сообщается на официальном сайте Международного конкурса.
В этом году организаторы подготовили для поклонников конкурса множество сюрпризов. Один из них — неожиданные коллаборации артистов. Также сообщается, что на арене в Тель-Авиве выступят Кончита Вурст (Австрия), Монс Зелмерлев (Швеция), Элени Фурейра (Кипр), Dana International, Гали Атари и победительница прошлого года Нетта Барзилай. Артисты исполнят песни друг друга.
Известно, что озорной Верке досталась композиция Toy победительницы конкурса прошлого года Нетты Барзилай. Она же выступит в первом полуфинале «Евровидения» с новой версией победной песни Toy, а в финале представит новую песню.
Напомним, Андрей Данилко, который в этом году был судьей скандального Национального отбора, намекал, что может вернуться на «Евровидение», но не раскрывал детали.
«Организаторы „Евровидения“ уже пригласили нас выступить. И да — мы это сделаем!» — признался Андрей Данилко.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что главной звездой конкурса станет американская певица Мадонна, которая выступит в финале и получит за это более миллиона долларов.
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