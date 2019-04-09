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«Евровидение-2019»: выступление Мадонны обойдется в миллион долларов
Знаменитая американская певица Мадонна станет специальной гостьей международного песенного конкурса «Евровидение», который пройдет в мае в Тель-Авиве. Об этом официально сообщили на сайте «Евровидения-2019» со ссылкой на израильскую телекомпанию KAN.
За 15-минутное выступление Мадонна получит баснословный гонорар — 1,35 миллиона долларов. Мировая звезда выйдет на сцену гранд-финала 18 мая. Она исполнит две песни, в том числе и композицию из нового альбома, который обещает представить этим летом.
Во время переговоров организаторы «Евровидение», которые всегда отмечают аполитичность конкурса, поставили лишь одно условие — чтобы Мадонна не исполняла новую песню, которую посвятила политике США.
Но все же, менеджменту певицы и организаторам конкурса удалось договориться. Расходы за визит Мадонны в Израиль взял на себя канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс.
Ранее «ФАКТЫ» писали о райдере Мадонны и других звезд мирового шоу-бизнеса.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!