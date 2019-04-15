- 21:22 Пожар в соборе Парижской Богоматери: онлайн-трансляция (видео, фото)
- 21:16 Европейский суд обязал Украину выплатить почти две тысячи евро подозреваемому в двойном убийстве
- 21:09 Пенсии военнослужащим: суд принял важное решение по правилам расчета
- 21:07 Пожар в соборе Парижской Богоматери мог возникнуть из-за реставрационных работ
- 21:07 Верка Сердючка поедет на «Евровидение-2019»: что об этом известно
- 21:07 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:59 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 20:38 В столице Франции горит знаменитый собор Парижской Богоматери: появилось видео пожара
- 20:33 Люди чудом уцелели: в Киеве обрушилась часть строительной конструкции
- 20:23 Старейшая золотая рыбка умерла в возрасте 44 лет
Пожар в соборе Парижской Богоматери мог возникнуть из-за реставрационных работ (видео)
В понедельник, 15 апреля, в столице Франции загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери. На кадрах с места ЧП, которые снимают очевидцы, видны густые клубы дыма, которые поднимаются над историческим зданием.
Католический собор, ставший одним из символов Парижа, строился на протяжении почти двух веков — с 1163 по 1345 год. Храм расположен в восточной части острова Сите, в четвертом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера.
Всемирной славой собор обязан во многом французскому писателю Виктору Гюго, который опубликовал в 1831 году свой роман «Собор Парижской Богоматери». История любви горбуна Квазимодо к танцовщице Эсмеральде продолжает восхищать людей в разных странах на протяжении уже почти 200 лет. Роман не раз экранизировался.
Высота собора — 35 м, длина — 130 м, ширина — 48 м, высота колоколен — 69 м, вес колокола Эммануэль в южной башне — 13 тонн, его языка — 500 кг.
Мощный и величественный фасад разделен по вертикали на три части пилястрами, а по горизонтали — на три яруса галереями, при этом нижний ярус, в свою очередь, имеет три глубоких портала: портал Страшного суда (посередине), портал Богородицы (слева) и портал св. Анны (справа). Над ними расположена аркада (Галерея Королей) с двадцатью восемью статуями, представляющими царей древней Иудеи. Как и в других готических храмах, здесь нет настенной живописи, и единственным источником света являются многочисленные витражи высоких стрельчатых окон.
К юбилейным мероприятиям в честь 850-летия собора, которые продолжались почти год — с 12 декабря 2012 до 24 ноября 2013 — для собора были отлиты девять новых колоколов. На это было выделено 2 миллиона евро. Также реставрировали орган. В настоящее время на реставрации находится шпиль собора. На эти работы выделено 6 миллионов евро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"