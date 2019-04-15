В заповеднике под Одессой появились утки редкой породы (фото)

Общество

В заповеднике под Одессой появились утки редкой породы — белоглазый нырок, внесенные в международную Красную книгу. Об этом сообщил в Facebook Иван Русев, известный эколог, доктор биологических наук, бывший директор НПП «Тузловские лиманы», на территории которого зимой браконьеры устроили массовую охоту. Ученый отмечает, что сейчас через заповедник идет интенсивный пролет птиц с юга.

Стаю белоглазых нырков экологи сфотографировали в устье реки Алкалия, впадающей в акваторию лимана Бурнас, который является составной частью НПП «Тузловские лиманы».

«Всего их, там, редчайших уток с белыми, словно эмалевыми, глазами, с крохотной черной точкой зрачка посредине, было 25 особей. Такие специфические глаза характерны для самцов, у самок они серо-карие», — отметил Русев.

По его словам, эту утку в последние десятилетия редко видят не только простые люди, но и специалисты-орнитологи. Численность белоглазого нырка стремительно сокращается, ареал фрагментируется.

Основной угрозой для существования этого вида утиных становится потеря водно-болотных угодий, говорит ученый. Сейчас в нескольких местах его обитания происходит сокращение ареала. Кроме того, неосторожные белоглазые нырки часто становятся объектом охоты.

«Белоглазый нырок относится к категории глобально угрожаемых видов, включен в Красную книгу Украины, международную Красную книгу, а также в Приложение II Боннской конвенции», — подчеркнул Русев.

Эти утки питаются в основном семенами и водными растениями, которые собирают на поверхности водоема или на берегу. Они дополняют свой рацион насекомыми и их личинками, ракообразными и моллюсками, которых вылавливают в водоемах.

В то же время появились официальные сведения о том, сколько диких птиц добыли охотники в Одесском регионе за 2018 год.

«Добыто 57 тысяч особей пернатых. В том числе: уток — 11,1 тысячи, серых куропаток — 10,3 тысячи, голубей — 8,3 тысячи, фазанов — 8 тысяч, лысух (лысок) — 7,3 тысячи», — сообщил главк статистики в Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в заповеднике под Одессой советские ядохимикаты отравляют уникальный лиман.

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