Савченко и Рубана выпустили из-под стражи: что произошло

Происшествия

В ночь на 16 апреля горрайонный суд Броваров Киевской области принял резонансное решение: арестованные по подозрению в подготовке теракта Надежда Савченко и Владимир Рубан вышли из-под стражи.

Судебное заседание по выбору меры пресечения подозреваемым затянулось до полуночи. После полуночи судья объявила, что с 00.00 16 апреля закончился срок, в течение которого Савченко и Рубан должны были находиться под арестом и этот срок не был продлен. То есть подозреваемым разрешили покинуть так называемый «аквариум» в зале суда, а по окончании заседания Савченко и Рубан могут быть свободны.

Напомним, Савченко и Рубан были арестованы весной 2018 года после того, как следствие раскрыло подготовку масштабного теракта в Киеве. Рубана задержали на линии разграничения на Донбассе, Савченко — на выходе из Верховной Рады, предварительно получив согласие парламента.

Савченко инкриминируют создание террористической группы, подготовку теракта, незаконное обращение с оружием, подготовку к свержению власти и покушению на жизнь высших государственных деятелей.

Рубана подозревают в подготовке теракта и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter