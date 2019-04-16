До нирваны еще далеко: буддийский монах ногами избил инвалида (видео)

Мир

Сеть шокировало видео камеры наблюдения, на котором буддийский монах, облаченные в традиционное оранжевое одеяние, жестоко избивает ногами инвалида. 38-летний Фра Сатхит набросился на 30-летнего мужчину по имени Нок, страдающего психическим заболеванием на территории храма провинции Самутпракан в Таиланде. Мать Нока возмутилась произошедшим и пожаловалась настоятелю.

Как пишет Daily Mail, Фра Сатхит объяснил свой поступок тем, что Нок слишком грубо играл с его шестилетним сыном — послушником при монастыре. По словам монаха, он потерял контроль и не смог себя сдержать. Он принес свои извинения за случившееся. Мать пострадавшего согласилась не подавать официальную жалобу — при условии, что Сатхита, который ушел в монахи два года назад, отошлют в другой монастырь. Настоятель выполнил ее просьбу, предварительно проведя воспитательную беседу с провинившимся.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть шокировало видео драки двух гламурных дам на британских скачках в Эйнтри.

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