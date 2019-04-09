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Сеть шокировало видео драки двух гламурных дам на британских скачках в Эйнтри
В британском городе Эйнтри под Ливерпулем на традиционных скачках Grand National подрались две гламурные дамы. Как известно, на английских скачках женщины традиционно наряжаются в эффектные платья и головные уборы. Таким образом соревнования лошадей превращаются в своеобразный женский праздник. Однако, как сообщает издание Metro, две леди что-то не поделили и устроили безобразную драку в одном из местных баров.
Повалившиеся на пол дамы тягали друг друга за волосы, царапались и норовили пнуть противницу высокими каблуками, сверкая при этом нижним бельем. Дерущихся с трудом удерживали оказавшиеся поблизости мужчинам. Видно, что один из них держит в руках парик — видимо, сорванный с головы одной из соперниц. Дело обошлось без вмешательства полиции.
Внимание пользователей привлекала также полная дама в черном платье и шляпе, которая совершенно спокойно стоит у стойки бара спиной к происходящему, заказывая себе напиток.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в РФ полицейские устроили массовую драку на корпоративе из-за дамы.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.