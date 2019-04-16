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Украинец Романчук выиграл престижный турнир с рекордом (фото)
Украинские спортсмены успешно выступили на престижных международных соревнованиях по плаванию Swim Open Stockholm, проходивших в столице Швеции.
Михаил Романчук из Ровно не оставил шансов соперникам на дистанции 800 метров вольным стилем в 50-метровом бассейне. Захватив лидерство на 400-метровой отметке, украинец уже не упустил первую позицию до самого финиша, показав время 7:42,49 сек и опередив ближайшего преследователя, немца Флориана Веллбрука, на 0,54 секунды.
Благодаря этому результату Романчуку удалось обновить рекорд Украины на данной дистанции, причем превзошел он свое же достижение, установленное на чемпионате Европы-2018 в Глазго — тогда 800-метровку спортсмен преодолел за 7:42,96 сек.
Третье место занял норвежец Хенрик Кристиансен (+2,62 сек), а четвертым стал еще один наш соотечественник Сергей Фролов (+7,44 сек), которому удалось выполнить, причем с запасом, олимпийский норматив и квалифицироваться на Игры-2020 в Токио.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Романчук победил на престижных соревнованиях по плаванию в бельгийском Антверпене.
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