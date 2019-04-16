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Голливудская мелодрама «После» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли пять новых фильмов. Премьерой недели является голливудская мелодрама «После». Два фильма сняты культовыми французскими режиссерами Франсуа Озоном и Клер Дени — «По воле божьей» и «На высоте». Знаменитый британский режиссер Тревор Нанн представил шпионскую драмы «Код «Красный», основанную на реальных событиях.

«Код «Красный»

(12+, Великобритания, Lionsgate, шпионская драма)

Фильм является экранизацией романа британской писательницы Дженни Руни «Красная Джоан». В оригинале у картины такое же название. Для украинского проката его изменили. В основу и книги, и фильма положена реальная история британки Мелиты Норвуд, которая еще в 1937 году была завербована советской разведкой и передавала в Москву важные секретные сведения, связанные в том числе и с ядерной программой Великобритании. У Норвуд был доступ к этим документам, так как она работала секретарем в Британской ассоциации исследований в области цветных металлов. Впервые подозрения в том, что Мелита работает на СССР, возникли у британской контрразведки в 1945-м. К 1965 году они переросли в полную уверенность, но доказательств не было. Разоблачили Норвуд только в 1992-м благодаря перебежчику Василию Митрохину. Мелита утверждала, что передавала информацию не ради денег, а по идеологическим соображениям.

Фильм «Код «Красный» снял известный британский режиссер сэр Тревор Нанн. Он поставил множество спектаклей, которые стали культовыми, в том числе мюзиклы «Кошки» и «Отверженные». В кино работает крайне редко. Снял всего четыре фильма, включая «Код «Красный».

В книге и картине имя главной героини изменили на Джоан. Ее сыграли две актрисы. В молодости — Софи Куксон («Kingsman: Секретная служба»), в зрелом возрасте — леди Джуди Денч (лауреат премии «Оскар» за роль королевы Елизаветы I в фильме «Влюбленный Шекспир»). Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2018 года в рамках международного кинофестиваля в Торонто.

«По воле божьей»

(16+, Франция — Бельгия, Mandarin Films, драма, бюджет — 6,8 миллиона долларов)

Фильм снял культовый французский режиссер Франсуа Озон («Двуличный любовник», «8 женщин»). Мировая премьера картины состоялась в феврале 2019 года на Берлинском международном кинофестивале, где она получила Гран-при жюри.

«По воле божьей» основан на реальных событиях, которые произошли в Лионе. В 2016 году местный католический священник Бернар Прейне был обвинен в совращении нескольких десятков мальчиков в своем приходе. Разоблачить Прейне удалось только благодаря одной из его жертв, обратившейся в полицию.

Озон сначала намеревался снять документальный фильм, но затем решил сделать художественную картину. Священник Прейне пытался через суд заблокировать ее выход в прокат.

Во Франции фильм собрал в кинотеатрах 7,2 миллиона долларов. Главную роль режиссер доверил актеру Мельвилю Пупо, который уже снимался у него в фильме «Убежище». Роль священника досталась актеру Бернару Верлею («Роден»).

«На высоте»

(16+, Франция — США — Великобритания — Германия — Польша, Alcatraz Films, фантастика, бюджет — 9 миллионов долларов)

«На высоте» — первый англоязычный фильм француженки Клер Дени, которая по праву считается одним из лучших режиссеров в Европе на сегодняшний день. Ее картины часто участвуют в основных программах престижных кинофестивалей — в Каннах, Венеции, Локарно. Наибольшей известностью из предыдущих работ Дени пользуются «Шоколад», «Хорошая работа», «Пятница, вечер», «Белый материал».

Главные роли в фильме «На высоте» исполнили звезда Голливуда Роберт Паттинсон («Сумерки») и знаменитая французская актриса Жюльет Бинош. Они уже снимались вместе в 2012 году в картине «Космополис». Для Паттинсона это первый опыт работы с Дени. А вот Бинош уже играла у нее в предыдущей картине «Впусти солнце».

Действие фильма разворачивается на космическом корабле, куда в качестве эксперимента поместили группу преступников, приговоренных к смертной казни. Им предложили отправиться в экспедицию, целью которой является изучение черной дыры. Все участники миссии понимают, что они никогда не вернутся на Землю.

«После»

(12+, США, Aviron Pictures, мелодрама, бюджет — 14 миллионов долларов)

Фильм поставлен по мотивам одноименного бестселлера американской писательницы Анны Тодд. Она является автором серии книг, написанных по мотивам песен популярной группы One Direction. Один из участников группы Гарри Стайлз стал прототипом для персонажа по имени Хардин Скотт.

Книга Тодд «После» впервые была выложена на социальной платформе Wattpad (интернет-сообщество, объединяющее любителей литературы и молодых писателей, у которых нет средств для публикации своих произведений в бумажном виде) и стала одной из самых популярных.

За экранизацию взялась режиссер-дебютант Дженни Гейдж. Главные роли исполнили 21-летняя австралийская актриса Джозефин Лэнгфорд («Бойся своих желаний») и ее ровесник, британский актер Хиро Файнс-Тиффин («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). В США фильм вышел в прокат 12 апреля и уже собрал 18,5 миллиона долларов.

«Проклятие Ла Йороны»

(16+, США, Warner Bros., мистика, ужасы)

Картина связана с популярной серией фильмов ужасов «Заклятье». Работница социальной службы в Лос-Анджелесе занята проверкой гибели ребенка. Неожиданно она сталкивается с призраком плачущей женщины. Привидение начинает преследовать ее. Вдова, воспитывающая двоих детей, понимает, что призрак не остановится ни перед чем, лишь бы заполучить их…

Фильм снял режиссер-дебютант Майкл Чавес. Главные роли исполнили Линда Карделлини («Зеленая книга»), Рэймонд Крус (сериал «Во все тяжкие»), Патрисия Веласкес («Мумия возвращается»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

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