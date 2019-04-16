Деньги

Должники по кредитам или «коммуналке» смогут объявить себя банкротами: как это делается

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом еще в конце прошлого года Кодекс по процедурам банкротства. Глава государства заявил, что у него были замечания к документу, однако он все же принял решение его подписать, поскольку кодекс очень важен и для бизнеса, и для простых граждан. Закон вступит в силу через шесть месяцев. Как заявил один из разработчиков документа — член правления Ассоциации юристов Украины Юлиан Хорунжий, подписание президентом кодекса переводит реформирование сферы неплатежеспособности в практическую плоскость. Юрист напомнил, что основными новшествами кодекса являются внедрение реальных механизмов оздоровления бизнеса, возможность проведения открытых и прозрачных аукционов, урегулирование деятельности арбитражных управляющих, а также введение процедуры признания неплатежеспособности физического лица. «Что касается последнего, хочу четко отметить: кодекс ставит целью не „забанкротить“ должников, которые не смогли вовремя выполнить обязательства перед банками, прежде всего по валютной ипотеке, а предоставить им возможность по их собственному желанию оздоровить свое реальное финансовое положение», — отметил юрист. Более подробно о том, чего ждать простым людям от нового Кодекса по процедурам банкротства, «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

«Будет реализована недвижимость должника или другое имущество, не являющееся жизненно необходимым»

— В каких условиях человек может быть объявлен банкротом? Какой долг считается по закону критическим?

— Физическое лицо или предприниматель может быть признан банкротом по решению хозяйственного суда. Данное решение принимается в результате рассмотрения процедуры банкротства согласно принятому кодексу, а именно — статей книги о восстановлении платежеспособности должника. Инициировать процедуру банкротства может сам должник, если считает, что не может расплатиться с долгами в сложившейся финансовой ситуации и для него лучше пройти процедуру, в результате которой будет покрыта часть долговых обязательств за счет реализации его имущества, а остальная часть будет списана.

Производство по делу о банкротстве открывается хозяйственным судом, если бесспорные требования кредиторов к должнику-физлицу составляют не менее ста минимальны зарплат, а к должнику-предпринимателю — не менее трехсот минимальных зарплат, которые не были удовлетворены в течение двух месяцев после установленного срока.

— Какие именно виды задолженности могут стать поводом для банкротства? Ими могут быть долги за жилищно-коммунальные услуги: электроэнергию, газ, отопление?

— Поводом для банкротства могут стать любые виды задолженности, в том числе за коммунальные услуги. Если человек, например, живет в доме, обслуживать который не имеет финансовой возможности, и не платит за «коммуналку» продолжительный период, то возможна ситуация, в которой для него более выгодно инициировать процедуру банкротства. В результате будет реализована его недвижимость, другое имущество, не являющееся жизненно необходимым. За счет продажи покроется часть задолженности, включая долги за «коммуналку», а остальную сумму спишут. Поскольку каждая ситуация является индивидуальной, все обстоятельства рассматриваются судом и определяется, какое именно имущество жизненно необходимо для должника и его семьи и не подлежит реализации.

— Расскажите о процедуре объявления человека банкротом. Кто принимает такое решение?

— Решение об инициировании процедуры банкротства принимает сам должник. Хозяйственным судом по месту его проживания назначается арбитражный управляющий из числа лиц, имеющих соответствующую лицензию Министерства юстиции. В суд подаются все документы по делу.

Дело открывается при наличии оснований, предусмотренных статьей 127 Кодекса по процедурам банкротства. Например, установлено наличие минимальной суммы бесспорных требований кредиторов, размер кредитных обязательств должника превышает стоимость его имущества и имущественных прав более чем на 50%. Существуют и другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что должник не в состоянии выполнить денежные обязательства или вносить обычные текущие платежи.

Кодекс также обязывает должника обратиться с заявлением о возбуждении процедуры банкротства в случае, если совокупный размер его долгов превышает 300 минимальных зарплат, для физлица-предпринимателя — 500 минимальных зарплат. Невыполнение требований о подаче заявления по процедуре банкротства должником ведет к тому, что он теряет возможность освобождения от долгов согласно кодексу.

— Кто такие арбитражные управляющие? Какие у них права и обязанности?

— Арбитражные управляющие — это лица, уполномоченные сопровождать дело о банкротстве. Они назначаются арбитражным судом из числа лиц, имеющих лицензию на данную деятельность и внесенных в единый реестр арбитражных управляющих. Имеют широкие права и полномочия на получение информации об имуществе должника, включая имущественные права, управляют реализацией имущества должников, реструктуризацией их долгов и сопровождают все дело о банкротстве. В их обязанности входит соблюдение процедур, установленных Кодексом о банкротстве, с учетом прав должника и кредиторов.

«Мораторий не решил проблем заемщиков, оказавшихся в критической финансовой ситуации не по своей вине»

— С момента вступления в силу настоящего кодекса теряет силу Закон Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Что это значит для должников? Их заложенная квартира может перейти к кредитору за долги?

— Данный мораторий вступил в силу 7 июня 2014 года и является временной отсрочкой по исполнению обязательств заемщиков, получивших кредиты в иностранной валюте, в части взыскания кредитной задолженности за счет реализации заложенной недвижимости, приобретенной на кредитные средства. Когда мораторий прекратит действие, кредиторы смогут взыскивать задолженность за счет заложенной недвижимости.

Хочу отметить, что данный мораторий не связан напрямую с законом о банкротстве. Но как только этот закон начнет действовать, заемщики смогут проходить процедуру банкротства на основании норм нового документа. Однако следует отметить, что указанный мораторий не решил проблем заемщиков, оказавшихся в критической финансовой ситуации не по своей вине. Он только отсрочил их решение. Сейчас данная проблема остается не менее острой. И если кредиторы будут пытаться активно взыскивать заложенную недвижимость по валютным кредитам, принуждать к процедурам банкротства и реализовывать квартиры для погашения долгов, это окажет негативное воздействие на весь ранок недвижимости, который только начал стабилизироваться. Такие действия неминуемо вызовут падение цен на рынке, сделают невыгодным новое строительство и заморозят текущее.

Впрочем, каждая ситуация с заемщиком уникальна. Бывает, что заемщик имеет много недвижимости, приобретенной за валютные кредиты, и пользуется мораторием, чтобы не платить по долгам. Тогда, конечно, кредитор имеет экономически обоснованное право на взыскание недвижимости для погашения долга.

— Какова процедура изъятия заложенного имущества? Как оно реализуется?

— После признания должника банкротом хозяйственным судом на сайте судебной власти публикуется соответствующее объявление и начинается процедура погашения долгов. Все кредиторы могут подавать свои требования к должнику. Хозяйственный суд назначает управляющего реализацией имущества. Она должна происходить на открытом аукционе, что предусматривает защиту интересов должника.

Электронный аукцион обеспечит открытый процесс торгов, к которому имеют доступ все желающие. Чтобы процедура действительно была открытой, а не закулисный «дерибан» за бесценок, согласно украинской коррупционной традиции, власть должна создать защищенную систему аукциона.

Стоит отметить, что должник вправе обжаловать результаты продажи на электронном аукционе, если были нарушения процедуры торгов, которые могли препятствовать реализации имущества по самой высокой цене. Также ограничена возможность управляющего реализацией отменять аукцион. Это защищает права должника.

— Какие последствия для человека будет иметь признание его банкротом?

— Объявление о признании банкротом публикуется на портале судебной власти. Последствия — освобождение от уплаты долгов, которые невозможно покрыть, после реализации имущества, ради чего и определены процедуры банкротства. Негативным последствием является 5-летний запрет на ведение самостоятельных видов деятельности, таких как адвокатура, нотариат, работа арбитражного управляющего, частного исполнителя. На протяжении пяти лет действует запрет на получение кредитов, поручительство, предоставление залога без указания факта банкротства. При регистрации предпринимательской деятельности необходимо также указывать факт банкротства, — отметил Евгений Невмержицкий.

Стоит напомнить, что 7 февраля 2019 года, вступил в силу новый Закон «О валюте и валютных операциях». Этот документ устраняет пережитки «советской» системы контроля над оборотом иностранной валюты и меняет правила проведения таких операций. Кроме того, закон изменил порядок обращения иностранных денег на территории Украины и дал украинцам возможность пользоваться услугами не только отечественных, но и зарубежных банков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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