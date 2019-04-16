Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Общество

В ближайшие дни погода в Украине будет холодной и дождливой. Осадки ожидаются во всех регионах: на западе возможен дождь со снегом, на остальной территории — ливни.

Ночи останутся холодными, но заморозки на почве, наблюдавшиеся в последние двое суток, уже маловероятны. Синоптики прогнозируют, что в ночное время столбики термометров покажут от 3 до 6 градусов тепла. Днем немного потеплеет. Воздух прогреется до +11−14 градусов.

После 17 апреля начнется постепенное возвращение к привычным для весны температурам. 18−19 апреля ночью ожидается +3…+7 градусов, днем до 15° тепла. Во второй половине недели осадки маловероятны, лишь на юге Украины ночью 18 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Напомним, погода в марте 2019 года принесла сразу четыре температурных рекорда. По народным приметам, апрель обещал быть холодным, но не слишком дождливым.

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