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Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды
В ближайшие дни погода в Украине будет холодной и дождливой. Осадки ожидаются во всех регионах: на западе возможен дождь со снегом, на остальной территории — ливни.
Ночи останутся холодными, но заморозки на почве, наблюдавшиеся в последние двое суток, уже маловероятны. Синоптики прогнозируют, что в ночное время столбики термометров покажут от 3 до 6 градусов тепла. Днем немного потеплеет. Воздух прогреется до +11−14 градусов.
После 17 апреля начнется постепенное возвращение к привычным для весны температурам. 18−19 апреля ночью ожидается +3…+7 градусов, днем до 15° тепла. Во второй половине недели осадки маловероятны, лишь на юге Украины ночью 18 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Напомним, погода в марте 2019 года принесла сразу четыре температурных рекорда. По народным приметам, апрель обещал быть холодным, но не слишком дождливым.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!