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- 14:14 Боевики "ЛНР" обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: фото последствий
Боевики "ЛНР" обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: фото последствий
Боевики террористической «ЛНР» вновь обстреляли дома мирных жителей в прифронтовых районах. Под обстрел попал населенный пункт Золотое-4 Попаснянского района.
При обходе подворий сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции выяснили, что обстрелом зацепило три частных дома по улице Студенческой и еще один дом по улице Нахимова. Осколками были выбиты стекла в окнах, иссечены стены дома, повреждены ограждения.
Последствия обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы в протоколе. Происшествие получило квалификацию «террористический акт» (ст. 258 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, боевики «ЛНР» при обстреле уничтожили дом пенсионеров в Золотом, а до этого вследствие попадения тяжелых снарядов были повреждены дома мирных жителей в Новоалександровке.
Фото lg.npu.gov.ua
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