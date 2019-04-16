Боевики "ЛНР" обстреляли дома мирных жителей на Донбассе: фото последствий

Украина

Боевики террористической «ЛНР» вновь обстреляли дома мирных жителей в прифронтовых районах. Под обстрел попал населенный пункт Золотое-4 Попаснянского района.

При обходе подворий сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции выяснили, что обстрелом зацепило три частных дома по улице Студенческой и еще один дом по улице Нахимова. Осколками были выбиты стекла в окнах, иссечены стены дома, повреждены ограждения.

Последствия обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы в протоколе. Происшествие получило квалификацию «террористический акт» (ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, боевики «ЛНР» при обстреле уничтожили дом пенсионеров в Золотом, а до этого вследствие попадения тяжелых снарядов были повреждены дома мирных жителей в Новоалександровке.

Фото lg.npu.gov.ua

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