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- 16:03 Пожар в соборе Парижской Богоматери: кто спас величайшие христианские реликвии
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Пожар в соборе Парижской Богоматери: кто спас величайшие христианские реликвии (фото)
Во вторник, 16 апреля, стало известно, кто спас одну из величайших христианских реликвий — Терновый Венец Иисуса Христа, хранившийся в соборе Парижской Богоматери. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в этом знаменитом католическом храме 15 апреля произошел разрушительный пожар. Обрушился шпиль собора, затем крыша, сгорели деревянные перекрытия и резные панели.
Однако хранившаяся в Нотр-Дам де Пари христианская реликвия, известная как Терновый Венец Иисуса Христа уцелела. Ее вынес из огня простой капеллан Жан-Марк Фурнье (на фото в заголовке). Он приехал на остров Сите вместе с парижской пожарной бригадой. Отец Фурнье бесстрашно ворвался в горящее здание и вынес сначала венец, а затем вернулся за Святым Причастием, которое всегда находилось рядом с алтарем.
Французские СМИ называют капеллана настоящим героем. Отец Фурнье уже не в первый раз проявляет мужество, рискуя жизнью. Он был военным капелланом во одной из частей французского контингента в Афганистане. Его подразделение попало в засаду, устроенную талибами. В бою погибли 10 французских солдат. Отец Фурнье помогал раненым и спас несколько жизней.
В 2015 году он стал первым, кто поспешил на помощь заложникам террористов в парижском театре «Батаклан». Тогда группа вооруженных исламистов устроила бойню во время концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal. Были убиты 89 человек. Это самый кровавый теракт в современной истории Франции. Отец Фурнье не побоялся войти в театр, когда там еще находились террористы, и оказывал первую помощь раненым не только делом, но и словом божьим.
К сожалению, по последним данным, предоставленным французскими властями, до сих пор не известна судьба ряда других реликвий и сокровищ, находившихся в соборе Парижской Богоматери. Ранее утверждалось, что фрагмент Креста, на котором был распят Иисус Христос, а также гвозди, уцелели. Теперь сообщается, что их пока не нашли.
Пожар пощадил три знаменитых витража и тунику короля Людовика IX, который был объявлен святым за свое участие в крестовых походах. А вот что случилось с двумя шедеврами живописи — картиной «Фома Аквинский, фонтан мудрости» и полотном «Явление» — власти сказать пока не могут. Также неизвестна судьба нескольких статуй.
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