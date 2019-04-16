Происшествия

Корь в Украине: под Житомиром учеников двух школ отправили на карантин

В Житомирской области из-за вспышки кори приостановили учебный процесс в двух общеобразовательных заведениях — Олевской гимназии и Дашицкой общеобразовательной школе I-II ступени в Хорошевском районе. Как сообщили в управлении образования и науки областной администрации, учеба в Олевском районе приостановлена на период с 16 по 26 апреля, в Хорошевском — до 22 апреля включительно.

В Житомирском областном лабораторном центре Минздрава Украины, на данный момент в Олевской гимназии подтверждены 4 случаи заболевания, в т. ч. госпитализирован учитель. В Дашицкой школе за помощью к медикам обратились шесть детей, у всех у них диагноз «корь» подтвердился.

Всего с начала года в Житомирской области зарегистрировали 1247 случаев заболевания корью, в т. ч. в 632 случаях заболели дети. При этом медики уверяют, что запас вакцины против кори на Житомирщине составляет почти 31 тысяч доз.

Напомним, в Украине с начала года заболели корью 35 тысяч человек. В т.ч. одним из последних случаев массового заболевания стала вспышка в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина, где были госпитализированы 26 студентов, 15 из которых живут в общежитиях вуза.



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