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Корь в Украине: под Житомиром учеников двух школ отправили на карантин
В Житомирской области из-за вспышки кори приостановили учебный процесс в двух общеобразовательных заведениях — Олевской гимназии и Дашицкой общеобразовательной школе I-II ступени в Хорошевском районе. Как сообщили в управлении образования и науки областной администрации, учеба в Олевском районе приостановлена на период с 16 по 26 апреля, в Хорошевском — до 22 апреля включительно.
В Житомирском областном лабораторном центре Минздрава Украины, на данный момент в Олевской гимназии подтверждены 4 случаи заболевания,
Всего с начала года в Житомирской области зарегистрировали 1247 случаев заболевания корью,
Напомним, в Украине с начала года заболели корью 35 тысяч человек. В т.ч. одним из последних случаев массового заболевания стала вспышка в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина, где были госпитализированы 26 студентов, 15 из которых живут в общежитиях вуза.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»