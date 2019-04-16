В известном харьковском вузе эпидемия кори: заболели десятки студентов

Происшествия

В Харькове в ХНУ имени В.Н. Каразана заболели корью 26 студентов, 15 из которых живут в общежитиях вуза. Ранее сообщалось о росте уровня заболеваемостью корью в Украине — с начала года заболели 35 тысяч человек.

Как сообщает издание MyKharkov, в общежитиях № 2, № 5, № 6, № 9, № 10 и № 11, где проживали заболевшие, студентам сообщили о карантине и запретили вход посторонним. Госпитализированные студенты сдают анализы и находятся под присмотром врачей. Как сообщила заместитель декана по воспитательной работе вуза Наталья Погарская, у студента из 10-го общежития корь не подтвердилась.

Сообщается, что студенты вуза начали болеть корью с марта этого года. В вузе им рассказывали о средствах профилактики и предлагали пройти диагностику на выявления иммунитета к этому заболеванию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумах от кори умерла роженица, после чего пятерых медицинских работников из Областного перинатального центра госпитализировали с подозрением на корь.

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