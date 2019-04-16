У Лаврова выдвинули нелепое требование по выборам президента на оккупированном Донбассе

Мир

В России возмутились фактом отказа Киева от организации голосования на президентских выборах на оккупированных боевиками территориях Донецкой и Луганской областей. Официальную позицию Кремля по этому поводу озвучила скандальная спикер МИД РФ Мария Захарова. Напомним, ранее о проведении прямых переговоров с Киевом заявил нынешний главарь террористической «ДНР» Денис Пушилин.

По ее словам, тем самым Киев якобы отказался от части своих граждан и ограничил их в правах.

«Нам говорили, что Киев не мог и не может реализовать права граждан на голосование и на волеизъявление, так как она (оккупированная территория. Ред.) ему не подконтрольна, так как она не безопасна. Это все пустые отговорки», — не сдержала эмоций так называемый «дипломат».

По ее мнению, для проведения выборов на территории «Л/ДНР» Украина должна была обратиться к западным партнерам. Также ей не понравилось то, что Украина в этот раз не стала создавать избирательные участки для голосования на территории РФ.

Отметим, что все жители неподконтрольных Киеву территорий украинского Донбасса имели возможность проголосовать на выборах на мирной территории, пройдя процедуру изменения места голосования.

Ранее стало известно, в «ЛНР» должность «начальника комендатуры войск территориальной обороны» занимает пенсионер-полковник из России Нуруллин Наиль («Юстас»), сбежавший в 2014 году на оккупированную часть Луганской области от кредиторов. Ранее он был «начальником штаба Юго-восточного фронта Всевеликого войска Донского».

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