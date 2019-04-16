Украина

«От них пахнет порохом»: в Киеве открылась выставка икон, написанных на ящиках от боеприпасов (фото)

Во вторник, 16 апреля, в Национальном заповеднике «София Киевская» в помещении «Хлебни» открылась выставка «Passiones» (с латыни — «Эмоции»), посвященная пятой годовщине начало российско-украинской войны на Донбассе. В экспозиции представлены уникальные иконы, написанные супружеской парой Софией Атлантовой и Александром Клименко на… фрагментах ящиков от боеприпасов.

— Идея использовать эти атрибуты войны для написания икон возникла у меня случайно, — рассказал «ФАКТАМ» Александр Клименко. — Это было в конце 2014 года. Мы с женой тогда провели в Музее Гончара в Киеве благотворительный аукцион своих работ, чтобы передать вырученные средства на помощь раненым на войне и Первому мобильному госпиталю имени Пирогова. Одну из наших икон благотворители тогда купили для батальона «Сiч». Это стало поводом для поездки к военным. Там я и увидел ящики от боеприпасов. У меня возникла идея писать на них лики Иисуса, Богородицы, ангелов, святых…

От многих ящиков пахнет гарью и порохом. Важно, что большинство из них, прежде чем попасть на фронт, несколько десятков лет пролежали на складах, поэтому доски из которых они сбиты, отлично высохли. Это очень важно для иконописца. Кстати, самый старый ящик, который мне попадался, датирован 1938 годом.

*Александр Клименко: «На обычных иконах тоже набивают такие поперечные доски — для прочности конструкции»

— На нынешней выставке представлены иконы страстного цикла, посвященные страданиям Иисуса Христа, — рассказала «ФАКТАМ» София Атлантова. — Доски, на которых пишут обычные иконы, специальным образом подготавливают — грунтуют. Но доски от ящиков из-под боеприпасов мы решили оставить такими, какими они были, чтобы, подчеркнуть: это иконы военного времени. Мы не удаляем с досок номера, печати, другие отметины — так полностью сохраняется их аутентичность. Однажды нам привезли с фронта ящик, на одной из досок которого остался след от ботинка солдата. С тех пор у меня в голове постоянно крутится вопрос, остался ли жив воин, который оставил этот след?

Пишем на ящиках теми же красками, что и обычные иконы — темперными. Потом покрываем бесцветным прозрачным лаком.

*София Атлантова: «На выставке представлены иконы страстного цикла — посвященные мукам, которые принял Христос»

— Сколько времени уходит в среднем на написание одной такой иконы?

— Раз на раз не приходится: одни работу выходят быстро — как в пословице «Намалювалось, як заспiвалось». Другие что называется, не идут. Откладываешь такую работу и возвращаешься к ней через несколько месяцев, а то и через полгода.

*В церемонии открытия выставки участвовал Дмитрий Ярош

— Продаете армейские иконы?

— Да. Вырученные средства передаем на нужды Первого мобильного госпиталя имени Порогова. Поначалу вели подсчет переданных ему сумм. Но после первого миллиона гривен махнули рукой на бухгалтерию.

На жизнь зарабатываем тем, что расписываем храмы. А муж еще и книжки иллюстрирует.

*Фото автора

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