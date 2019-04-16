Происшествия

В Ровно водитель силой вытолкнул пьяного пассажира из автобуса: в сети разгорелись споры (видео)

В сети появилось видео инцидента в ровенской маршрутке № 35, где водитель грубо выбрасывает из салона нетрезвого пассажира, пиная его ногами. В результате пассажир едва не получил черепно-мозговую травму, так как его голову почти зажало дверью.

Facebook-комментаторы разделились на тех, кто возмущался подобными пассажирами в общественном транспорте и на возмущенных жестокостью водителя.

Так, Павел Пасюта предположил, что водитель и сам после рейса часто «бровки рвет», а унижает себе подобных.

«Нельзя так с людьми. Еще и голову дверьми прищемил. И все молчат, а некто молча снимает ролики», — написала Helena Nozz.

Напомним, ранее в Мелитополе (Запорожская область) агрессивный водитель маршрутки избил пассажира только за то, что он по ошибке проехал остановку, не заплатив.

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