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В Ровно водитель силой вытолкнул пьяного пассажира из автобуса: в сети разгорелись споры (видео)
В сети появилось видео инцидента в ровенской маршрутке № 35, где водитель грубо выбрасывает из салона нетрезвого пассажира, пиная его ногами. В результате пассажир едва не получил черепно-мозговую травму, так как его голову почти зажало дверью.
Facebook-комментаторы разделились на тех, кто возмущался подобными пассажирами в общественном транспорте и на возмущенных жестокостью водителя.
Так, Павел Пасюта предположил, что водитель и сам после рейса часто «бровки рвет», а унижает себе подобных.
«Нельзя так с людьми. Еще и голову дверьми прищемил. И все молчат, а некто молча снимает ролики», — написала Helena Nozz.
Напомним, ранее в Мелитополе (Запорожская область) агрессивный водитель маршрутки избил пассажира только за то, что он по ошибке проехал остановку, не заплатив.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..