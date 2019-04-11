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В Мелитополе водитель маршрутки избил пассажира, которого посчитал "зайцем" (видео)
В Мелитополе (Запорожская область) агрессивный водитель маршрутки избил пассажира только за то, что он по ошибке проехал остановку, не заплатив. Инцидент произошел 10 апреля на остановке «Детсад». Там в одно из маршрутных такси вошли мужчина с женщиной, но на следующей остановке вышли, сказав, что перепутали номер маршрута.
Водитель буса попытался остановить «зайцев». Для этого он остановил маршруткуЮ выбежал из машины и ударил мужчину, а затем повалил его на пол.
Возмущенные пассажиры пытались не допустить самоуправства, однако на их слова водитель не отреагировал. Единственное, что смогли сделать очевидцы, это зафиксировать номер маршрутки.
Напомним, аналогичная ситуация несколько ранее произошла в Киеве. Также в столице толпа пассажиров троллейбуса жестоко избила подвыпившего мужчину. «ФАКТЫ» публиковали видео с места инцидента.
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