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Дебаты Порошенко и Зеленского: в "Олимпийском" раскрыли интересную деталь
Кандидаты в президенты Украины арендовали НСК «Олимпийский» на 19 апреля до конца суток для проведения дебатов. Об этом сообщила пресс-служба стадиона.
«Стадион арендовали 19 апреля с 9:00 до 00:00», — сообщили в пресс-службе.
Информацию, связанную с организацией дебатов в руководстве стадиона обнародовать отказались, посоветовав дождаться заявлений от штабов кандидатов.
Во вторник спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что команды кандидатов в президенты заключили соглашение с НСК «Олимпийский». По данным СМИ, переговоры о формате и времени дебатов еще продолжаются, однако на стадионе уже начали монтировать сцену.
Напомним, в воскресенье, 14 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко пришел на НСК «Олимпийский» и призвал явиться туда и своего соперника. Однако Зеленский на стадион не пришел, объяснив, что только подлетает к Киеву после визита в Париж.
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