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Пожар в соборе Парижской Богоматери: Макрон назвал сроки восстановления святыни Франции
Президент Французской республики Эммануэль Макрон обратился к французскому народу после окончания тушения масштабного пожара в Нотр-Дам де Пари с призывом к единению. Об этом сообщает Le Figaro.
Такой шаг, считает Макрон, поможет французам восстановить Нотр-Дам де Пари в течение пяти лет, а не за 10−15 лет, как прогнозировали ранее.
«Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет», — добавил он.
По словам главы Франции, в столице страны он увидел способность граждан мобилизоваться, объединяться, побеждать.
«На протяжении нашей истории мы строили и перестаивали города, порты, церкви… Мы будем действовать, и у нас все получится», — считает французский лидер.
Напомним, 15 апреля горел Собор Парижской Богоматери. В результате пожара обрушились крыша и шпиль. Само здание сильно пострадало. По данным французких СМИ, удалось спасти только 30% предметов искусства. К тушению огня были привлечены 400 пожарных.
Считается, что пожар начался в чердачных помещениях или на крыше здания. Пока что версия об умышленном поджоге не рассматривается, проверяется возможность вмешательства «человеческого фактора»: неосторожности или нарушения правил техники безопасности во время выполнения реставрационных работ в соборе.
Как известно, Нотр-Дам де Пари внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых известных культовых сооружений мира. Собор — географический центр не только Парижа, но и всей страны. Именно здесь находится так называемый «Нулевой километр», от которого ведут отсчет все расстояния во Франции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 16 апреля, стало известно, что в ходе пожара в соборе была спасена одна из величайших христианских реликвий — Терновый Венец Иисуса Христа.
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