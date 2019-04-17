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Наказали за правду: суд оштрафовал мобильного оператора за карту России без Крыма
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафных санкций в отношении оператора мобильной связи «ВымпелКом», который в своей рекламе показывал карту России без Крыма. Размер административного штрафа, который на оператора наложила Федеральная антимонопольная служба России, составил 100 млн рублей. Об этом сообщает Радио Свобода.
Поводом для санкций стал рекламный ролик, показанный в эфире Первого канала в сентябре 2018 года. Кроме аннексированного у Украины Крыма на карте отсутствовал еще и Калининград.
В начале декабря комиссия антимонопольного органа признала «ВымпелКом» нарушителем российского Закона о рекламе.
Напомним, ради избежания аналогичных санкций компания Google приняла решение обозначать Крым как российскую территорию, однако только для пользователей, находящихся на территории России.
После этого инцидента в Конгрессе США был зарегистрирован законопроект, запрещающий признавать Крым российским.
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