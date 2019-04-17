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Бывший игрок «МЮ» арестован в Англии (фото)
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Ники Батт, ныне возглавляющий детскую академию английского клуба, был арестован во вторник, 16 апреля, в Манчестере. 44-летнего полузащитника, шесть раз становившегося чемпионом Англии и выигравшего Лигу чемпионов-1999, обвиняют в домашнем насилии.
Как сообщает издание Daily Mail, полицейские предполагают, что Батт напал на свою жену Шелли Барлоу — у женщины остался порез на руке, правда, в стационарном лечении нет необходимости. В сопровождении полицейских Ники приехал в участок, где в течение нескольких часов давал показания, после чего был оставлен под стражей.
Добавим, что Батт женат на Шелли с 2008 года. Пара воспитывает двух детей — дочь и сына. Ники выступал за «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого является, на протяжении 12 лет, с 1992-го по 2004-й, проведя в общей сложности за «манкунианцев» почти 400 матчей во всех турнирах. Также полузащитник поиграл за «Ньюкасл Юнайтед», «Бирмингем Сити» и в Китае за «Саус Чайну».
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