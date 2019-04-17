Детеныш бегемота храбро прогнал крокодила, но спасовал перед буйволом (видео)

Мир

В сети появилось забавное видео, снятое в Национальном парке Крюгера в ЮАР. На нем очень уверенный в себе детеныш бегемота в одиночку прогоняет большого крокодила — несмотря на то, что поблизости находятся сородичи рептилии. Бегемотик даже пытается укусить пресмыкающееся, которое сочло за лучшее не связываться и скрылось в воде.

Однако, когда позже бегемотик решил применить ту же тактику по отношению к пришедшему на водопой взрослому буйволу, у него ничего не вышло. Буйвол грозно направился в его сторону, и детеныш бегемота удрал. Он зашел в реку и, как говорят ставшие свидетелями этих событий рейнджеры и туристы, поспешил под защиту матери.

«Мы никогда не видели, чтобы бегемот так близко подходил к большим крокодилам без всякого страха. Это было прекрасное зрелище»!", — рассказал снявший видео Ренье Мот рассказал изданию Latestsightings.

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