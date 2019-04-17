Валютный рынок замер: что будет с курсом доллара после второго тура выборов

Деньги

Валютный рынок замер в ожидании второго тура выборов:. Соотношение гривни к доллару и евро остается стабильным. Более того, за прошедшую неделю гривня улучшила свои позиции и закрепилась ниже отметки в 27 гривен. На 17 апреля Нацбанк установил курс доллара на уровне 26,72 гривни.

— На минувшей неделе, с 9 по 16 апреля, на всех сегментах валютного рынка курс доллара к гривне изменился незначительно и по-разному, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс вырос с 26,64 грн до 26,81 грн (плюс 0,6 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились с 26,72−26,75 грн до 26,705−26,730 (минус 0,1 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках приподнялись с 26,65−26,93 грн до 26,68−26,94 грн (плюс 0,1 процента).

Незначительные разнонаправленные колебания курса на межбанке и валютном рынке свидетельствуют о краткосрочной стабилизации цены вблизи текущего уровня. Как известно, «рынок учитывает все». В данном случае можно говорить, что рынок, в частности, ориентируется на результаты последних соцопросов по второму туру голосования на президентских выборах. Нет причин предполагать, что итоги второго тура могут радикально отличаться от данных текущих соцопросов. В таком случае значительной реакции валютного рынка не будет, так как он уже «учитывает» победу фаворита предвыборной гонки.

Тем не менее на ближайшую неделю мы ожидаем некоторого удорожания валюты США: на межбанке доллар может торговаться около 26,8 грн, а наличный доллар в банках — 26,7−26,9 грн.

— Валютный рынок перестало лихорадить, — считает начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Мы видим, что 15 апреля безналичный курс доллара опускается плавно и с минимальными ценовыми колебаниями. А, во вторник, 16 апреля, доллар на торгах потерял 2 копейки, и межбанк закрылся в рамках 26,70−26,71 грн. Нацбанк вел себя сдержанно на торгах и не был активным в выкупе валюты: приобрел около 15 миллионов долларов.

— Нынешний курс можно считать феноменальным, учитывая рост объемов торгов на межбанке, — рассказал директор казначейства «Банка Кредит Днепр» Олег Куринной. — Кроме того, на соотношение гривни к доллару сегодня влияют четыре фактора. Во-первых, начало календарного периода бюджетных платежей, когда растет спрос на гривню. Во-вторых, ожидание результатов очередного аукциона Минфина по размещению облигаций внутреннего госзайма. В-третьих, умеренный предвыборный отрыв наличного рынка по котировкам доллара. И четверное, участие регулятора в торгах с выкупом доллара по курсу 26,73−26,74 грн, а это курсовой индикатор для остальных участников рынка.

На наличном рынке, в кассах и обменниках цены практически не менялись. Во вторник, 16 апреля, доллары продавали людям по курсу 26,9−27,00 грн. Минимальный при этом достиг отметки 26,79 грн за доллар, а максимальный — 27,40 грн. Выкуп валюты у людей происходит в рамках 26,50−26,84 грн

Каким будет курс в ближайшее время? Аналитики и финансисты уверены, что стабильность гривни сейчас зависит не от политической, а все же от экономической ситуации. Поэтому в первую очередь курсовые движения на межбанке будут зависеть от действий Нацбанка. Казначеи уверены, что сейчас на торгах будет продаваться много долларов— ключевыми продавцами остаются нерезиденты, которым нужно оплачивать приобретенные гривневые ОВГЗ. Если Нацбанк продолжит покупать американскую валюту так же умеренно, как делал это 15—16 апреля, то курс гривни еще укрепится. Курс доллара может взлететь, если регулятор начнет агрессивную скупку.

А вот стоимость евро в течение минувшей недели несколько повысилась. Так, на 17 апреля Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 30,21 грн. То есть с прошлого вторника евро подорожал на 10 копеек. Финансисты отмечают, что это ожидаемая реакция мировых финансовых бирж на так называемый гибкий Brexit — плане продления членства Британии в Евросоюзе. По данным «Альпари», в Европе соотношение доллара к евро закрепилось на уровне 1,223—1,242 доллара (плюс 0,1 процента за неделю).

В столичных обменных пунктах 16—17 апреля евро покупали по 30,16−30,28 грн, а продавали по 30,20—30,30 грн.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали прогнозы финансистов о том, что будет с экономикой Украины, если президентом останется Петр Порошенко, и чего нам ждать, если главой государства выберут Владимира Зеленского.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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