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Спорт

Кокорина и Мамаева оставили за решеткой до осени

12:04 17 апреля 2019 56
Павел Мамаев Александр Кокорин
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 17 апреля, Московский городской суд завершил рассмотрение апелляции звезд российского футбола, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на решение о продлении их ареста на полгода. Апелляция отклонена, арест оставлен в силе. Иными словами, футболисты-дебоширы, а также младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий останутся в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября.

Напомню, что экс-футболисты сборной России, находящиеся под стражей с 11 октября прошлого года, стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадали три человека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный футболист «Челси» устроил ДТП в родном Манчестере.

Фото championat.com

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