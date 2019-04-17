Бывшая жена Потапа призналась, почему они пять лет скрывали развод

Шоу-бизнес

Бизнес-вумен Ирина Горовая, которая ранее вместе с бывшим мужем Потапом откровенно рассказали о причинах развода и раскрыли секрет нынешних успешных отношений, снова сделала откровенное признание о личной жизни. Продюсер раскрыла семейные тайны в интервью программе «Кава з перцем» на канале «Украина». Она рассказала о первом замужестве, романе и расставании с Потапом, отношениях с мужчинами и возможном замужестве.

Первый раз Ира выскочила замуж в 16 лет. «И не по залету», — уверяет она. Тогда так она решила проявить свой характер и самостоятельность. В 18 она родила дочь Наталью. Еще не успев развестись с первым мужем, она встретила Потапа.

«Я познакомилась с замечательным, прекрасным, талантливым Алексеем Потапенко, влюбилась в него по уши. Мне было лет 25 где-то, ему — 19. — вспоминает Ирина. — Мы сначала дружили. Но дружба между мужчиной и женщиной невозможна, и все-таки у нас случился роман. На тот момент с мужем нас уже ничего не связывало».

В 1999-м Алексей и Ира поженились, а в 2008-м на свет появился их сын Андрей. Сейчас бывшие мужья Горовой дружат, встречаются на дне ее рождения. «Мы все дружим, и у нас вообще такая большая итальянская семья», — смеется Горовая.



*Ирина Горовая с детьми

Она также призналась, что Потап не сразу пустил ее на свою территорию в шоу-бизнес.

«Я закончила свою карьеру в банке, со своим багажом и знаниями предложила Потапу — давай я буду тебя помогать. Он, конечно, сопротивлялся, говорил: «В смысле, ты своими грязным банковскими руками будешь прикасаться ко мне, солнцу, которое общается с космосом? Ты меня в рамки не поставишь!». Я говорю: «Нет, но я давай попробую. Потихонечку. И так потихонечку мы создали свою компанию», — рассказала Ирина.

Потап занимается вопросами творческими, а Ирина отвечает за финансовую часть и она очень не любит, когда ее называют «бывшая жена Потапа». Ведь после их развода прошло уже много лет.

«Когда я была женой Потапа, меня это не цепляло. Наверно, это какие-то комплексы внутренние, когда ты прячешься за большой спиной и через нее управляешь. Это был мой такой длительный путь, так было проще — выставлять вперед Лешу. Сейчас я — самостоятельный бренд», — говорит Ирина.

О том, что Потап с Ириной развелись, стало известно только в 2016 году. Более того, на тот момент они уже пять лет, как не жили вместе. Для обоих супругов этот период был не простым. Но они пытались сделать так, чтобы дети не испытывали стресса, и чтобы лишние обсуждения их личной жизни не усугубило ситуацию.

«Когда раночка открыта, какая бы она ни была, большая или маленькая, когда появляются третьи лица, они могут изменить ход событий. Все-таки есть вещи, которые не хочется читать. Есть вещи, которые не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то личные истории», — сказала Ирина.

Причиной развода звездной пары СМИ называли Настю Каменских, с которой Потапу давно приписывают роман. Говорят, пара давно живет вместе в загородном доме.

«ФАКТЫ» также писали о непростом разводе спортивной пары Вячеслава Узелкова и Марины Боржемской.

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