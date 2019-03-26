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Шоу-бизнес

Потап откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой

17:10 26 марта 2019 631
Потап и Ирина Горовая
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Продюсер и шоумен Потап с Ириной Горовой, которые пять лет скрывали свой развод, продолжают работать вместе, сохранив партнерские и дружеские отношения. Вместе они не только строят бизнес, но и воспитывают 10-летнего сына Андрея

О мастерстве сохранить отношения после развода Алексей Потапенко и Ирина Горовая рассказали в откровенном интервью JetSetter. Бывшие супруги признались, что сейчас у них прекрасные отношения, они доверяют друг другу, подстраховывают в работе и в воспитании сына.

«Мы как-то успеваем друг друга подстраховывать: Ира идет на родительские собрания, а я забираю Андрея из школы или везу его в первой половине дня на плавание и на развлечения в воскресенье, а Ира может заскочить с ним на съемку или в офис, а потом поужинать с детьми в кафе», — рассказал Потап.

«Принципиальных противоречий по воспитанию сына у нас нет. Мы стараемся всесторонне его развивать и быть для него друзьями: я вкладываю в него ценности по отношению к женщинам, стараюсь быть для него примером, человеком, которым он гордится и любит. Потап дает Андрею мужскую энергию и любовь, он для него авторитет и пример поведения в настоящий мужской компании», — добавила Ирина.

В бизнесе бывшие супруги остаются «единой планетой». А личная жизнь каждого, которую они скрывают от общественности, не мешает им быть партнерами в бизнесе и друзьями.

«Начиная общее дело, очень важно договариваться на берегу. Мы с Потапом сначала проговорили, что работаем как бизнес-партнеры, чтобы ни случилось», — раскрыла секрет их отношений Ирина.

О причинах развода бывшие супруги говорить не стали.

Напомним, в СМИ неоднократно возникали слухи о романе Потапа и Насти Каменских. Их часто видят вместе на мероприятиях, они продолжают работать вместе и появляются на отдыхе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что голливудская актриса Деми Мур погуляла на вечеринке бывшего мужа Брюса Уиллиса в наряде от украинского дизайнера. А знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов тайно поженились в США после 10 лет отношений.

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