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- 17:10 Потап откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой
Потап откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой
Продюсер и шоумен Потап с Ириной Горовой, которые пять лет скрывали свой развод, продолжают работать вместе, сохранив партнерские и дружеские отношения. Вместе они не только строят бизнес, но и воспитывают 10-летнего сына Андрея
О мастерстве сохранить отношения после развода Алексей Потапенко и Ирина Горовая рассказали в откровенном интервью JetSetter. Бывшие супруги признались, что сейчас у них прекрасные отношения, они доверяют друг другу, подстраховывают в работе и в воспитании сына.
«Мы как-то успеваем друг друга подстраховывать: Ира идет на родительские собрания, а я забираю Андрея из школы или везу его в первой половине дня на плавание и на развлечения в воскресенье, а Ира может заскочить с ним на съемку или в офис, а потом поужинать с детьми в кафе», — рассказал Потап.
«Принципиальных противоречий по воспитанию сына у нас нет. Мы стараемся всесторонне его развивать и быть для него друзьями: я вкладываю в него ценности по отношению к женщинам, стараюсь быть для него примером, человеком, которым он гордится и любит. Потап дает Андрею мужскую энергию и любовь, он для него авторитет и пример поведения в настоящий мужской компании», — добавила Ирина.
В бизнесе бывшие супруги остаются «единой планетой». А личная жизнь каждого, которую они скрывают от общественности, не мешает им быть партнерами в бизнесе и друзьями.
«Начиная общее дело, очень важно договариваться на берегу. Мы с Потапом сначала проговорили, что работаем как бизнес-партнеры, чтобы ни случилось», — раскрыла секрет их отношений Ирина.
О причинах развода бывшие супруги говорить не стали.
Напомним, в СМИ неоднократно возникали слухи о романе Потапа и Насти Каменских. Их часто видят вместе на мероприятиях, они продолжают работать вместе и появляются на отдыхе.
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