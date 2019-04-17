41-летняя женщина совратила несовершеннолетних бойфрендов своих дочерей (фото)

Мир

41-летняя жительница американского штата Калифорния Корал Литл предстала перед судом за совращение несовершеннолетних. В ходе следствия выяснилось, что женщина неоднократно занималась сексом с бойфрендами обеих своих дочерей. Одному мальчику было на тот момент 14 лет, другому — 15. Корал также регулярно покупала им выпивку и сигареты.

Литл была арестована в октябре 2017 года. Один из подростков признался в связи с матерью своей девушки, так как ему «было стыдно пожимать руку ее отцу». Второй мальчик позже также сознался в интимной связи с Корал.

Как сообщает телеканал ABC, муж американки подал на развод спустя несколько дней после ее ареста. Тюрьмы женщина может избежать. Суд намеревался дать ей шесть лет условно и пять лет испытательного срока. Однако судья позже счел, что это слишком мягкое наказание. Окончательное решение по делу будет вынесено на будущей неделе.

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