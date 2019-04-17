Политика

Стало известно о новом задержании активиста за раздачу листовок с агитацией

В Киеве утром 17 апреля был снова задержан активист организации «Відсіч» Леонид Овчаренко, которого снова заподозрили в незаконном изготовлении или распространении предвыборной агитации. При этом он выложил в сеть видео из районного отдела полиции, где он объяснял свои действия.

По словам самого Овчаренко, перед задержанием правоохранители не представились, и отказались предъявить служебные удостоверения.

В полиции подтвердили, что освободили активиста после составления административного протокола по статье 212−13 Кодекса об адмистративных правонарушениях («Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившем печать, их тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск»).

Отметим, что 7 апреля полиция задержала Овчаренко в центре Киева, обвинив его в незаконной агитации против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. При этом ему инкриминировали также оказание сопротивления полиции. 10 апреля Шевченковский районный суд оправдал задержанного.

По итогам первого тура голосования на президентских выборах 31 марта Владимир Зеленский набрал более 30% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе с действующим главой государства Петром Порошенко.

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