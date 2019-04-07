В полиции назвали причину скандального задержания активиста на Майдане Независимости

Происшествия

В полиции прокомментировали задержание в центре Киева активиста общественной организации «Відсіч» Леонида Овчаренко, который проводил акцию, раздавая листовки с предупреждением о возможности российского реванша в Украине.

Напомним, правоохранители жестко задержали активиста и погрузили в машину. На фото видно, как его буквально несут к авто сразу несколько полицейских.

В полиции отметили, что активист якобы нарушил закон в части проведения предвыборной агитации.

Такие листовки Леонид планировал раздавать киевлянам

«Мужчину 1987 г. р. доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы по ст. 212−10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — подчеркнули в столичной полиции.

Правоохранители подчеркнули, что агитация запрещена до официального оглашения ЦИК результатов первого тура выборов президента.

Напомним, активист Леонид Овчаренко пытался раздать листовки, в которых предупреждал о последствиях прихода к власти Владимира Зеленского, который победил в первом туре выборов, набрав более 30% голосов. Задержание активиста его коллеги связывают с позицией главы МВД Арсена Авакова, который, по их мнению, рассчитывает как минимум сохранить свой пост в случае победы Зеленского.

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