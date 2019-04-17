Блоги

«Только что мне аннулировали действовавшую с 2015 года американскую визу», — уроженка Кривого Рога

«За последние пять лет нас начали воспринимать как цивилизованных людей, и вот Зеленский на государственной сцене, и к украинцам снова отношение как к… Он еще не стал президентом, а отношение к Украине уже поменялось. Теперь она в списке вместе с мусульманскими странами и другими неблагополучными государствами, — утверждает писательница из Кривого Рога Натали Скорикова, пораженная тем, что ей неожиданно аннулировали американскую визу, которой она пользовалась уже три года. — Вы все ещё думаете, что международные отношения, которые выстраивал Порошенко, ничего не стоят? Если да, и вы побежите голосовать за Зеленского, готовьтесь жить в таком дерьме, какое вам прежде даже не снилось!»

«Только что мне аннулировали действующую с 2015 года американскую визу, — пишет в Facebook Натали Скорикова. — Резко. Неожиданно. По очень интересным причинам.

Жаль, разговор с консулом нельзя было записать. Всю технику забирают на входе.

Оказалось, я вдруг стала потенциальным эмигрантом. Почему?! спросила я у консула.

Потому что:

— вы не замужем;

- вы можете себе позволить по несколько месяцев не быть в стране;

- писательство не приносит денег. Да и вообще странное у вас занятие. Вот если бы вы в офисе работали, в понятной компании..

— Подождите, — перебила я, — я занимаюсь тем, о чем всегда мечтала, да пока это неприбыльное занятие, но я работаю над этим. Я живу, как всегда хотела. Я не хочу работать ради денег, и у меня есть возможность не тратить свою жизнь тупо на их зарабатывание.

— Что у вас есть в Украине? — спрашивает он.

— Жизнь, мать его, у меня в Украине жизнь!

— Вы в любой момент можете остаться жить в США.

— Но я не хочу жить в США! Я же летаю не только в Америку. Когда я несколько месяцев езжу по Европе, это значит, я и там хочу остаться жить?

— У вас нет ни семьи, ни понятной работы и вы позволяете себе месяцами путешествовать.

— И это преступление?

— Это подозрительно и делает вас идеальным кандидатом на эмиграцию.

— По вашей логике меня и в Европу не должны пускать. По вашей логике я вообще не имею право ездить куда хочу и как хочу.

— В Европе другие законы.

— Но я ни разу не нарушила ни одного миграционного закона. Ни разу! Сколько студентов остались нелегально по программе Work&Travel? Почему же я вернулась?



Молчание.

— Я не понимаю. Я путешествую по всему миру. В США я была на обучении. Вот подтверждающие документы.

— Вас ничего не держит в Украине.

— А почему я должна хотеть НЕ жить в Украине.

Молчание.

— Почему я должна хотеть УЕХАТЬ из Украины? — повторила я вопрос.

Помялся.

— Ну, ситуация, страна. .

Ах, ситуация и страна.

Да, страна снова взяла курс на большую жопу. Ещё год назад подобный разговор был невозможен. И его не было…

Многие там пишут, что вот Порошенко м*дак, до дна страну довёл и т. д. Друзья, из-за вашего гребаного клоуна, из-за вашего выбора этого клоуна УЖЕ ПАДАЕТ ДОВЕРИЕ К УКРАИНЕ.

Уже государства думают, ага, будет Зеленский президентом, многие уедут из страны. УЖЕ.

И это только начало.

Последние три года, когда я ездила в США, мне всегда ставили максимальный срок пребывания. Всегда. Почему? Потому что Украина не попадала под подозрение миграционной службы. Теперь она в списке. Вместе с мусульманскими странами и другими неблагополучными государствами.

Вам все ещё весело? Вы все ещё думаете, что международные отношения, которые выстраивал Порошенко, ничего не стоят? Если да и вы побежите голосовать за Зеленского, готовьтесь жить в таком дерьме, какое вам прежде даже не снилось!

Он ещё не стал президентом, а отношение к Украине уже поменялось. А что такое Украина? Это украинцы.

За последние пять лет нас начали воспринимать за цивилизованных людей, и вот Зеленский на государственной сцене, и к украинцам снова отношение как к. .

Только одно радует меня во всей этой ситуации. Теперь я точно поеду в Кривой Рог и проголосую за Порошенко", — написала на своей странице в Facebook Натали Скорикова.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», социологи выяснили, чего украинцы ожидают от президента в первую очередь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter