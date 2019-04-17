Вербное воскресенье 2019: как провести праздник, чтобы быть здоровыми и счастливыми

Украина

21 апреля римокатолики и протестанты встретят самый главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение. Христиане западного обряда будут присутствовать на ночной службе — пасхальной вигилии, состоящей из литургии Света, литургии Слова, литургии Крещения и литургии Евхаристии. А православные и грекокатолики отметят в этот день один из 12 самых больших христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, который еще называют Вербным, или Пальмовым воскресеньем. Он посвящен описанному всеми четырьмя евангелистами событию, произошедшему на следующий день после воскрешения Лазаря.

Лазареву субботу христиане восточного обряда отмечают в этом году 20 апреля. В этот день вспоминается совершенное Спасителем чудо, которым он предначертал грядущее воскресение всех умерших. Друг Ииуса Христа Лазарь, живший в Вифании, скончался и уже был похоронен за четыре дня до прихода Иисуса в этот поселок, расположенный недалеко от Иерусалима. Но Христос велел отнять камень от погребальной пещеры и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон!» И случилось невероятное: умерший воскрес и вышел из пещеры (святой Лазарь после этого прожил еще 30 лет и стал епископом на Кипре).

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осле, жители города встречали его как царя, пришедшего освободить народ Израиля. Они устилали Спасителю дорогу своей одеждой, цветами, пальмовыми и оливковыми ветками.

В память об этом событии верующие уже в субботу вечером принесут в храмы веточки вербы, символизирующие у нас пальмовые ветки, чтобы освятить их в ходе праздничного богослужения святой водой — «ваий» (от греческого «вайя» — ветка). Вербу всегда очень уважали в Украине: она первой оповещала о приходе весны и ее часто использовали в лечебных целях.

С давних времен после окончания службы освященной вербой прихожане легонько били своих родных, в первую очередь детей, желая им расти здоровыми и веселыми, быть богатыми и счастливыми. Детишки же наперегонки старались сразу после освящения проглотить несколько «котиков» — «щоб горло не боліло». В некоторых областях Украины в старину существовал обычай носить ветки освященной вербы от церкви к церкви. И детвора при этом соревновалась — победителем становился тот, чьи ветки были самыми длинными. Считалось, что он будет самым счастливым.

А юноши и девушки еще около церкви устраивали целые шуточные бои вербовыми ветками, продолжая их по дороге домой. При этом говорили:

«Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!«

В церковь на праздничную службу старались идти все домочадцы. Но если, вернувшись домой, в хате все-таки заставали лентяя, пропустившего богослужение, его били освященной вербой и приговаривали:



«Не я б'ю — верба б'є,

За тиждень Великдень,

Вже недалечке червоне яєчко!

Но прежде, чем зайти в хату, хозяева с освященной вербой обычно обходили все свое хозяйство. Первым делом отправлялись на огород, чтобы посадить там несколько веточек вербы: «щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток». Если в семье была молодежь, несколько веточек сажали также «на щастя молоді»: когда верба примется, парень женится, а девушка выйдет замуж.

Обходили ульи, чтобы пчелы роились. Чтобы защитить от болезней домашних животных, освященной вербой хлопали по их бокам и несколько веток вставляли в крышу и двери хлева.

Считалось также, что освященная в этот праздник верба может увеличить урожайность и чтобы «скоро хліб проростав» опускали в землю несколько «котиков» или раскладывали по полю веточки вербы, стараясь ни в коем случае не топтать их ногами.

Вообще, народные традиции предписывают очень бережное обращение с вербовыми ветками. Даже самые маленькие, оставшиеся после освящения, собирали и сжигали, чтобы по ним никто не топтался.

Дома их ставили под образами и хранили, используя по мере необходимости до следующего Вербного воскресенья. В старину люди безоговорочно верили в чудодейственные свойства освященной вербы. Считалось, например, что в хату, в которой есть такой оберег, никогда не ударит молния. Что можно прекратить град, если освященную вербу вынести во двор и положить на землю. А можно предотвратить и гром: просто разогнать грозовые тучи, покивав веточками в их сторону.

Народные целители не сомневались, что освященная верба избавляет от множества болезней. Например, страдающего легочными или кожными недугами человека можно исцелить, если напоить отваром лекарственных трав с вербой или выкупать в таком отваре, а окуривание веточкой вербы поможет побороть лихорадку. Использовали вербу при лечении ревматизма, желудочных болезней и другой хвори.

А еще наши предки считали, что освященная верба способна отогнать нечистую силу и от людей, и от животных. В первый раз весной выводя скот на пастбище, до него дотрагивались веточками вербы, «щоб нечисть не чіплялася до тварин». А еще обсаживали вербой колодец, чтобы защитить его от злых сил, а воду в нем сделать «пригожою та здоровою».

В некоторых местностях Украины клали веточки освященной вербы в гроб покойнику. Например, бабкам-повитухам — «щоб мали чим відганяти потерчат» (души детей, умерших некрещеными).

Вербное воскресенье (в 2019 году 21 апреля) предшествует самому главному периоду в жизни Церкви — Страстной неделе и празднику Пасхи. В этот день для постящихся делается послабление -- разрешено есть рыбные блюда.

Как и любое воскресенье, и любой церковный праздник, Вербное воскресенье нужно посвятить в первую очередь делам духовным. Верующие люди обязательно посетят праздничное богослужение, чтобы помолиться за нашу Украину, за себя, за своих близких, друзей и за вразумление врагов.

Что нельзя делать

Конечно, в этот день необходимо избегать ссор, не употреблять бранных слов и вообще стараться никому не наносить никаких обид.

А еще нужно отказаться от выполнения таких работ, как уборка, стирка, шитье, вязание, вышивание и тому подобное. Лучше перенести на другое время посещение кладбища и не заниматься в этот день работами в саду и огороде (исключение можно сделать для посадки нескольких веточек освященной вербы). Правда, в народе говорят, что посаженный (или пересаженный) в этот праздник комнатный цветок (желательно, чтобы это было растение с толстыми листьями, как, например, так называемое денежное дерево) очень скоро начнет обеспечивать семье большой приток денег. Но если растение завянет в течение месяца из-за плохого ухода убытки могут быть катастрофическими.

Говорят также, что в Вербное воскресенье можно легко избавиться от головной боли. Надо только расчесать волосы, снять с расчески оставшиеся на ней волоски, положить их в воду и этой водой полить вербу, приговаривая: «Вода, иди в землю вместе с головной болью». Но с волосами надо обращаться очень аккуратно. Ведь, согласно поверью, если в этот день вымыть их (и уж тем более покрасить), можно накликать на свою голову страшную беду…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как отмечают Вход Господень в Иерусалим христиане, живущие по григорианскому календарю.

Также «ФАКТЫ» писали об украинских традициях празднования Благовещения Пресвятой Богородицы.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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