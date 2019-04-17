Продуктовые ярмарки в Киеве с 17 по 21 апреля: названы адреса

Традиционные весенние ярмарки в Киеве организуют во всех столичных районах с таким расчетом, чтобы уличная торговля была поближе к дому и охватывала наиболее заселенные кварталы. В будни ярмарки обычно проводятся в привычных местах, но в в выходные дни локации могут меняться.

На ярмарках представлены овощи и фрукты (отечественные и импортные), сухофрукты, орехи, консервация, зелень, грибы, соленья, продукция переработки предприятий — мясо-молочная, рыбная, а также продукты пчеловодства, бакалея, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца и многое другое. Уже продается и пасхальная атрибутика — формы для куличей, посыпки, сухие краски для окрашивания яиц и прочее.