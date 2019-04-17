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Продуктовые ярмарки в Киеве с 17 по 21 апреля: названы адреса

15:31 17 апреля 2019 18
Продуктовые ярмарки в Киеве с 17 по 21 апреля
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Традиционные весенние ярмарки в Киеве организуют во всех столичных районах с таким расчетом, чтобы уличная торговля была поближе к дому и охватывала наиболее заселенные кварталы. В будни ярмарки обычно проводятся в привычных местах, но в в выходные дни локации могут меняться.

На ярмарках представлены овощи и фрукты (отечественные и импортные), сухофрукты, орехи, консервация, зелень, грибы, соленья, продукция переработки предприятий — мясо-молочная, рыбная, а также продукты пчеловодства, бакалея, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца и многое другое. Уже продается и пасхальная атрибутика — формы для куличей, посыпки, сухие краски для окрашивания яиц и прочее.

17 апреля (среда)

  • в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
  • в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;
  • в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверской и Ковпака);
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;
  • в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
  • в Шевченковском — на Лукьяновской площади, 1а;

18 апреля (четверг)

  • в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;
  • в Печерском — на улице Московской, 2;
  • в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
  • в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1, на площади Лукьяновской, 1а, проспекте Победы, 50;

19 апреля (пятница)

  • в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
  • в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);
  • в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
  • в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;
  • в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
  • в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
  • в Шевченковском районе — на площади Лукьяновской, 1а, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

20 апреля (суббота)

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), М. Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта В. Маяковского);
  • в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
  • в Печерском — на улице Екатерины Белокур;
  • в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
  • в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);
  • в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской), на Лукьяновской площади, 1а;

21 апреля (воскресенье)

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
  • в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
  • в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38, Лукьяновской площади, 1а.

Ранее в «ФАКТАХ»: известный диетолог назвал «главного врага кожи» и рассказал, как нужно питаться, чтобы продлить молодость.


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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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