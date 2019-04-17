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Продуктовые ярмарки в Киеве с 17 по 21 апреля: названы адреса
Традиционные весенние ярмарки в Киеве организуют во всех столичных районах с таким расчетом, чтобы уличная торговля была поближе к дому и охватывала наиболее заселенные кварталы. В будни ярмарки обычно проводятся в привычных местах, но в в выходные дни локации могут меняться.
На ярмарках представлены овощи и фрукты (отечественные и импортные), сухофрукты, орехи, консервация, зелень, грибы, соленья, продукция переработки предприятий — мясо-молочная, рыбная, а также продукты пчеловодства, бакалея, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца и многое другое. Уже продается и пасхальная атрибутика — формы для куличей, посыпки, сухие краски для окрашивания яиц и прочее.
17 апреля (среда)
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверской и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
- в Шевченковском — на Лукьяновской площади, 1а;
18 апреля (четверг)
- в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;
- в Печерском — на улице Московской, 2;
- в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1, на площади Лукьяновской, 1а, проспекте Победы, 50;
19 апреля (пятница)
- в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;
- в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
- в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе — на площади Лукьяновской, 1а, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
20 апреля (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), М. Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта В. Маяковского);
- в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Екатерины Белокур;
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);
- в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской), на Лукьяновской площади, 1а;
21 апреля (воскресенье)
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38, Лукьяновской площади, 1а.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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