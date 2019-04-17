Украина

"Чтоб не было соблазна": Полторак рассказал, кого и как прогоняет в Минобороны через полиграф

Сотрудники министерства обороны Украины, занимающиеся закупками имущества и техники, периодически проходят проверку на полиграфе. Об этом на брифинге заявил глава ведомства Степан Полторак. В конце прошлого года проверки на полиграфе в минобороны проходили все, включая самого министра.

«Я своих сотрудников, которые осуществляют закупки и техники, и имущества периодически всех пропускаю через полиграф. Через месяц-два они повторно проходят полиграф для того, чтобы у них не было соблазна принимать неправильное решение. Что касается министерства обороны, те люди, которые осуществляют такие процедуры, проходят с периодичностью месяц-два повторные полиграфы», — отметил Полторак.

Напомним, будущих судей Высшего антикоррупционного суда перед назначением на должность заставят пройти проверку на детекторе лжи.

Как сообщали «ФАКТЫ», главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверять с помощью полиграфа жителей оккупированных территорий Донбасса на предмет участия в незаконных вооруженных формированиях, а также сотрудничества с «властями» «ДНР» и «ЛНР».

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