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Шесть причин, почему Россия хочет, чтобы Зеленский победил на выборах

Профессор кафедры политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Тарас Кузьо размышляет в своем блоге о том, почему Путин жаждет победы Зеленского на выборах в Украине.

«Есть шесть причин, почему Россия хочет, чтобы Зеленский победил на выборах, и почему Путин всегда считал Порошенко своим главным оппонентом на президентских выборах в Украине, — пишет профессор. - Во-первых, предвыборная платформа Порошенко «Армия, язык, вера» основывается на украинских патриотических чувствах. Если Леонид Кравчук вывел Украину из СССР, получив независимость в 1991 году, то Порошенко помогает Украине выйти из «русского мира».

Во-вторых, Путин не доверяет Порошенко, чтобы заключить с ним любую сделку, поскольку понимает, что Порошенко (в отличие от Зеленского сегодня, а также Тимошенко и Бойко ранее) не согласится на капитуляцию Украины. Только 15% украинцев согласились бы уступить всем требованиям Путина, чтобы установить мир любой ценой, однако три четверти их сограждан не готовы к этому.

В-третьих, Украина уже закрыла многочисленные каналы влияния российской мягкой силы и благодаря получению православной автокефалии сможет избавиться духовного влияния России. Создание Православной церкви Украины является не менее важным событием, чем провозглашение Акта о независимости 1991 года.

В-четвертых, духовную самостоятельность дополнила психологическая независимость от наследия советского коммунистического тоталитаризма. Политика декоммунизации стала важным шагом на пути к разрушению установок Homo Sovieticus и нивелированию влияния советского наследия на мировоззрение украинцев.

В-пятых, Порошенко инициировал изменения в Конституцию, которые закрепили стремление Украины присоединиться к НАТО и ЕС.

В-шестых, военная политика Порошенко позволила создать армию, которая по своему могуществу находится на одном уровне с вооруженными силами Польши и Канады, что значительно снизило вероятность российского военного вторжения. Даже если такое вторжение произойдет, оно будет стоить России очень дорого. Украинскую армию превратили в вооруженные силы, в которых ведущую роль играют контрактники, а призывников не отправляют на передовую.

Хотя во втором туре президентских выборов формально сойдутся Зеленский и Порошенко, настоящее противостояние будет между Порошенко и Путиным. Путин ненавидит Порошенко, поскольку считает его препятствием для «возвращения» Украины в лоно России".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что кум российского президента Виктор Медведчук, лоббирующий интересы Кремля по Донбассу, намерен поддержать на выборах кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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