Исследование Reuters подтверждает партнерство Зеленского с Коломойским

Политика

Агентство Reuters установило, что связь между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и одним из самых богатых олигархов Украины Игорем Коломойским прослеживается через общих деловых партнеров, советников и даже автомобили.

Согласно данным из реестра транспортных средств, бронированный автомобиль Mercedes, на котором ездит Зеленский, принадлежит украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу — одному из приближенных Коломойского.

Reuters пишет, что Mиндич состоит в попечительском совете Днепропетровской еврейской общины, которая входит в состав контролируемой Коломойским Объединенной еврейской общины Украины.

После изучения документов о структуре собственности компаний журналисты Reuters установили, что Миндич и Коломойский владели акциями оператора спутникового телевидения Vision TV. В 2017 году Миндич был зарегистрирован как держатель 9-процентной доли в компании Harley Trading Limited. Эта офшорная компания является одной из фирм, через которую Коломойский контролирует группу 1+1 media.

Как установили журналисты, Миндич тесно связан с Зеленским через компанию Green Family Ltd. Соратник Коломойского является совладельцем этой компании. Зеленский вышел из Green Family Ltd в январе 2019 года после объявления о президентских амбициях.

Миндич также является совладельцем трех компаний, которые занимаются подготовкой телешоу Зеленского.

В материале Reuters упоминается и адвокат Андрей Богдан, который осуществляет юридическое сопровождение кампании Зеленского и представлял кандидата на официальных встречах с чиновниками, что подтвердила пресс-служба штаба.



Напомним, Андрей Богдан является личным адвокатом Игоря Коломойского. Об этом журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях» рассказал сам олигарх. На вопрос, почему юрист Зеленского Андрей Богдан часто летал в Женеву, когда там жил Игорь Коломойский, а затем — в Тель-Авив, куда он переехал позже, олигарх ответил: «Он прежде всего мой адвокат».

И Зеленский, и Коломойский неоднократно уверяли, что их отношения чисто профессиональные и сосредоточены на телевизионной работе комика.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter