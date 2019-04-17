«Шахтер» на последних минутах обыграл лидера первой лиги в Кубке Украины: видеообзор матча

Спорт

В среду, 17 апреля, в Днепре на местном стадионе «Днепр-Арена» прошел полуфинальный матч розыгрыша Кубка Украины, в котором донецкий «Шахтер» обыграл лидера первой отечественной лиги «Днепр-1» — 2:0 (Дентиньо, 86, Маркос Антонио, 90+4).

Днепровский клуб набрал прекрасный ход в низшем дивизионе. Команда, которой руководит бывший футболист «Динамо» и «Днепра» Дмитрий Михайленко, уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 12 очков, при этом средняя результативность днепрян — почти три мяча за игру. Именно поэтому легкой жизни для «Шахтера» не прогнозировалось.

Так на деле и получилось. Несмотря на подавляющее преимущество гостей (за матч «горняки» нанесли 17 ударов, а владение мячом достигало 70% игрового времени), «Днепр-1» достаточно долго сдерживал атаки более именитого соперника. В итоге подопечные Паулу Фонсеки забили единственный мяч за четыре минуты до завершения основного времени — Соломон навесил во вратарскую площадку, где Дентиньо головой переправил мяч в ворота. А уже в компенсированное время сам израильский легионер «Шахтера» нанес удар с линии штрафной площадки, и мяч после рикошета от спины Маркоса Антонио, на которого в итоге и записали гол, залетел в верхний угол ворот.

Отметим, что решающий поединок Кубка Украины, в котором «Шахтер» встретится с еще одним представителем первой лиги «Ингульцом», состоится 15 мая на «Славутич Арене» в Запорожье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» в семитысячном поселке сенсационно осталась без финала Кубка Украины.

Фото ФК «Шахтер»

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