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Украина стала более крепкой, чем была пять лет назад, — Могерини
За последние пять лет Украина, которая находится в состоянии войны и потеряла часть своей территории, не сломалась, а стала более прочной. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Страсбурге. Напомним, в ЕС продлили антироссийские санкции в ответ за подрыв территориальной целостности Украины.
«Это очевидно, что Украина изменилась. И сегодня, я убеждена, что она стала более прочной и устойчивой страной, чем была пять лет назад», — цитирует Могерини «Укринформ».
По ее словам, Киев и в дальнейшем должен оставаться в центре внимания международной политики.
Могерини отметила, что Евросоюз активно сотрудничает с Украиной в сфере безопасности, противодействия киберугрозам и дезинформации, в развитии человеческого потенциала, развитии инфраструктуры, создании рабочих мест, борьбе с коррупцией, обеспечении большей независимости энергетического сектора.
Напомним, на мартовском саммите Евросоюз подтвердил свою поддержку Украине в части непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, а также приверженность ЕС территориальной целостности Украины. Ранее ЕС ввел «азовские санкции» против России за агрессию в Керченском проливе.
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