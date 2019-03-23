Лидеры ЕС подтвердили территориальную целостность Украины – итоги саммита

Мир

Саммит Евросоюза подтвердил свою позицию непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, произошедшей пять лет назад, а также приверженность ЕС территориальной целостности Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита, согласованном главами государств и правительств стран Европейского Союза в Брюсселе в пятницу, 22 марта, сообщает DW.

Относительно аннексии Крыма Россией в документе говорится: «ЕС подтверждает, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, остающееся прямым вызовом международной безопасности».

Саммит ЕС призвал также продолжить координацию усилий по противодействию «внутренней и внешней» дезинформации, а также по защите выборов в странах Евросоюза, в частности, майских выборов в Европарламент. При этом участники встречи на высшем уровне положительно отозвались о уже достигнутом в данном направлении. Так, 18 марта в ЕС была запущена система быстрого оповещения о фейках.

Кроме того, в документе содержится призыв не ослаблять усилия по «защите демократических систем в ЕС и борьбе с непосредственными и долгосрочными угрозами, которые несет дезинформация», а также по «повышению устойчивости ЕС к гибридным угрозам».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ЕС в лице верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини выступил с резким заявлением о том, что Европейский Союз никогда не признает аннексию Крыма, а также проведенные Россией «выборы» на оккупированном полуострове. Заявление было приурочено к пятой годовщине аннексии Крыма.

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