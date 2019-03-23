- 7:14 В России назвали главные страхи Путина
- 7:10 Где смотреть онлайн Люксембург — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 6:44 Лидеры ЕС подтвердили территориальную целостность Украины – итоги саммита
- 6:10 На выходных в Украину вернется снег: синоптики удивили прогнозом погоды
- 5:55 «Залетела»: в Сети назвали причину скоропалительной свадьбы порнозвезды Берковой с миллиардером
- 5:25 София Ротару очень сильно изменилась внешне из-за курса химиотерапии, — росСМИ
- 4:55 В РФ 16-летняя старшеклассница родила ребенка и выбросила его в туалет
- 4:25 Александр Цекало отметил день рождения в Италии с новой женой
- 3:55 Три преимущества: Порошенко объяснил, чем выгодно украинцам вступление страны в НАТО
- 2:52 Передайте, пусть держится: пригласившая Павла Гриба в Беларусь девушка высказалась о ситуации с ним
Лидеры ЕС подтвердили территориальную целостность Украины – итоги саммита
Саммит Евросоюза подтвердил свою позицию непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, произошедшей пять лет назад, а также приверженность ЕС территориальной целостности Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита, согласованном главами государств и правительств стран Европейского Союза в Брюсселе в пятницу, 22 марта, сообщает DW.
Относительно аннексии Крыма Россией в документе говорится: «ЕС подтверждает, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, остающееся прямым вызовом международной безопасности».
Саммит ЕС призвал также продолжить координацию усилий по противодействию «внутренней и внешней» дезинформации, а также по защите выборов в странах Евросоюза, в частности, майских выборов в Европарламент. При этом участники встречи на высшем уровне положительно отозвались о уже достигнутом в данном направлении. Так, 18 марта в ЕС была запущена система быстрого оповещения о фейках.
Кроме того, в документе содержится призыв не ослаблять усилия по «защите демократических систем в ЕС и борьбе с непосредственными и долгосрочными угрозами, которые несет дезинформация», а также по «повышению устойчивости ЕС к гибридным угрозам».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ЕС в лице верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини выступил с резким заявлением о том, что Европейский Союз никогда не признает аннексию Крыма, а также проведенные Россией «выборы» на оккупированном полуострове. Заявление было приурочено к пятой годовщине аннексии Крыма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...