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Польских националистов, напавших на шествие украинцев в Перемышле, наказали общественными работами
Районный суд в польском городе Перемышле завершил в среду, 17 апреля, второй процесс над лицам, которые в июне 2016 года препятствовали проведению церковного шествия украинцев. Об этом пишет издание Wyborcza.pl.
Сообщается, что 20 молодых людей были осуждены за срыв религиозной церемонии, нарушение личной неприкосновенности и нападение на участников украинского шествия.
Половина из обвиняемых, среди которых мужчины 20−45 лет, ранее уже была наказана, однако обжаловала приговор. Двое из них заявили в суде, что члены УПА убили членов их семей. А некоторые из обвиняемых утверждали, что они вообще случайно оказались на месте проведения шествия. Только один из обвиняемых выразил раскаяние и извинился за свое поведение.
Судья Эдита Колач, объявляющая в среду приговор, признала всех обвиняемых виновными в совершенных ими преступлениях. Она приговорила их к ограничению свободы, которое заключается в привлечении к неоплачиваемому общественно-полезному труду. В зависимости от количества обвинений и предыдущих судимостей, они были приговорены от 6 месяцев до 1 года и 2 месяцев социальных работ по 30−40 часов в месяц.
Кроме того, в качестве штрафа четверо обвиняемых, которые напали на участников шествия, должны заплатить по 500 злотых и оплатить более 4,6 тысяч злотых гонорара адвокату.
Обосновывая приговор, судья Эдита Колач заявила, что религиозное шествие, молитва за умерших — не место для выражения политических взглядов и урегулирования исторических споров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в польской столице Варшаве в марта жестоко избили украинца — водителя сервиса Uber. Пассажиры-поляки, с которыми у украинца произошел конфликт, оскорбляли его и требовали, чтобы он «возвращался в Украину». Трое молодчиков повалили пострадавшего на землю и били, не обращая внимания на проходивших мимо людей. В результате водитель попал в больницу с гематомами и травмой колена.
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