«Ливерпуль» вновь разгромил «Порту» в Лиге чемпионов: видеообзор матча

Спорт

В среду, 17 апреля, прошел ответный матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, в котором английский «Ливерпуль» вновь обыграл «Порту» из одноименного города на побережье Атлантического океана — 4:1 (Милитан, 69 — Мане, 28, Салах, 65, Фирмино, 77, Ван Дейк, 84).

В прошлом сезоне эти команды встречались в 1/8 финала, и «мерсисайдцы» нанесли португальцам крупнейшее домашнее поражение (0:5) в истории выступления в еврокубках. Никто особо не ожидал от «Порту» подвигов и в отчетном поединке, учитывая поражение на «Энфилде» (0:2) неделю назад.

Несмотря на то, что португальцы за первый тайм нанесли 15 ударов в сторону ворот гостей (больше, чем кто-либо из участников плей-офф турнира в нынешнем сезоне), забить удалось не им, а подопечным Юргена Клоппа. На 28-й минуте Салах то ли бил, то ли отдавал пас, и Сане в падении отправил мяч в пустые ворота с нескольких метров. Этот гол стал для сенегальского бомбардира 14-м в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, и по этому показателю он сравнялся с легендой «мерсисайдцев» Ианом Рашем — впереди только Стивен Джеррард, у которого 21 забитый мяч в активе.

Видеообзор первого тайма

После перерыва вновь инициативой владели «драконы», а мяч, как и в первом тайме, влетел в их ворота. Александер-Арнольд вывел Салаха один на один с вратарем, и Мохамед, у которого, по сообщениям английских СМИ, конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, из-за чего египтянин в ближайшее время попросит о трансфере в другой клуб, уверенно реализовал преимущество «мерсисайдцев».

Казалось, что футболисты «Порту» деморализованы, но хозяева все же соизволили «соорудить» гол престижа, когда Милитан замкнул подачу с углового. Правда, финальная точка была поставлена все же гостями — Фирмино с близкого расстояния замкнул идеальный навес Хендерсона от правого угла штрафной площадки, а Ван Дейк удачно пришел на подачу с углового.

Видеообзор второго тайма

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с каталонской «Барселоной».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Тоттенхэм» в сумасшедшем поединке уступил «Манчестер Сити», но все же пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

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