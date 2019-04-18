Мир

На свадьбу дочери криминального авторитета в Армению прибудут несколько сотен «воров в законе», — СМИ

В Армении состоится свадьба дочери криминального авторитета Пзо (Армен Казарян) и родственника экс-министра транспорта РА Эдуарда Мадатяна по кличке Хучуч Эдо. Ожидается, что на торжество прибудут сотни «воров в законе» и приближенных к ним людей, пишет «Спутник Армения».

Отмечается, что только из США в Армению прибудут более 300 человек, ведь именно там Пзо прославился как глава преступного синдиката иммигрантов из Армении. Тем не менее каких-либо иных подробностей о свадебной церемонии излшелэе и последующем банкете не приводится.

«Пзо решил организовать свадьбу дочери очень презентабельно и пригласил множество представителей воровского мира. Согласно нашим данным только из США в Армению прибудет более 300 человек», — пишет издание со ссылкой на газету «Жаманак».

О свате Пзо Хучуч Эдо известно, что с 2000 по 2001 год был министром транспорта Армении, до этого — депутатом. Однако уже в 2004 он покинул страну из-за обвинений в подготовке убийства президента и других высокопоставленных лиц страны. Спустя четыре года уголовное дело было неожиданно прекращено и Хучуч Эдо вернулся в Армению.

Сам Армен Казарян был коронован в 1991 году в Ростове-на-Дону, однако спустя пять лет иммигрировал в США, где и осел. Одним из громких его дел является история о краже личных данных врачей и пациентов, которые затем использовались для выкачки миллионов долларов из системы «Медикэр» (государственная программа медицинского страхования). Провернув эти махинации группировка Пзо присвоила 165 миллионов долларов.

Ранее поступали слухи о том, что Пзо вернулся в Армению в 2018 году, но эти сведения не подтвердились. Также стоит добавить, что Армен Казарян был ближайшей «связью» Деда Хасана в США, принимая на территории этой страны его людей, которые в дальнейшем и помогали Пзо строить свою преступную империю.

В октябре 2010 года Армен Казарян был признан судом США виновным в вымогательстве $ 200 тысяч и провел в тюрьме 37 месяцев. По окончании срока Пзо был выдворен из страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», криминальные авторитеты объединились против коронации нового «вора в законе».

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