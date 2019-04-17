Криминальные авторитеты объединились против коронации нового «вора в законе»

Мир

После принятия предложенного президентом России Владимиром Путиным законопроекта об ответственности для «воров в законе», криминальные авторитеты затаились в ожидании, но затем снова активизировали свою деятельность. Об этом пишет «Росбалт».

Виновником такой активности стал вор в законе Давид Чхиквишвили (Дато Сургутский), который провел сходку, где был коронован криминальный авторитет Адхам Самаркандский.

Недовольство криминального мира вызвало то, что мероприятие прошло, несмотря на запрет коронаций, который подписал и сам Дато Сургутский. Теперь воровские статусы двух участников сходки попали под сомнение.

О том, что Ахмад Самаркандкий получил статус вора в законе, стало известно на прошлой неделе по результатам сходки в Стамбуле, на которой также присутствовали Теймураз Немсицверидзе (Црипа), Роман Джафаров (Ромик Курд), Теймураз Чурадзе (Алеко), Лаша Догонадзе (Лаша Питерский), Владимир Дзоценидзе (Валера Кутаисский), Гоча Джинчарадзе (Курша).

В итоге криминальный мир принялся активно выражать свое недовольство. К примеру, московские «законники», среди которых такой влиятельный криминальный авторитет, как Василий Христофоров (Воскрес), заявили о том, что именно Воскрес лично участвовал в избиении Джафарова, после чего с того «сняли шапку». К тому же Дато Сургутский присутствовал на ереванской сходке с участием Шакро Молодого, подписав запрет на новые коронации.

Также с решением сходки в Стамбуле не согласились Надир Салифов по кличке Лоту Гули, Роланд Гегечкори (Роланд Шляпа) и Мераби Мзарелуа (Дуяке), чеченские воры в законе, в том числе Хусейн Ахмадов (Хусейн Слепой).

При этом агентство сообщает со ссылкой на осведомленные источники, Адхам вырос в Узбекистане, но является этническим иранцем. В ближневосточной стране он занимался боксом на профессиональном уровне, а в 2000-х годах начал «поставлять» девушек в ОАЭ. Через некоторое время он переехал в Дубай, но там его осудили и отправили за решетку на 8 лет.

Самаркандский вышел на свободу через некоторое время после крупной «сходки» в ОАЭ, на которой были коронованы" сразу 16 воров в законе. После череды перипетий и новых знакомств он перебрался в Турцию.

После освобождения Надира Салифова — злейшего врага Самаркандского — Адхам примнул к Дато Сургутсому, которому «подогнал» крупное дело. По информации журналистов, сейчас в Турции скрывается узбекский бизнесмен, задолжавший соотечественнику 50 млн долларов. Его свели с Дато, который «ведет» его конфликт с кредиторами.

Так или иначе, многих криминальных авторитетов возмутила коронация Адхама, изрядно помозолившего глаза многим генералам воровского мира. Многие предлагают устранить его силовыми методами, но большинство настаивает на проведении новой сходки за пределами России, куда вызовут участников спорной коронации и, возможно, примут решение о снятии «погонов» с «нарушителей».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области правоохранители задержали российского «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский». Длительное время пожив в Европе, он купил украинский паспорт и обосновался у нас в стране.

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